"Poate va plictiseste ce spun eu!" Reactia lui Mauricio Pochettino dupa umilinta cu Bayern! Tottenham, la cea mai rusionoasa infrangere din istorie

Tottenham a pierdut categoric, scor 7-2 meciul cu Bayern Munchen.

Seminfinalista sezonului trecut, Tottenham, a pierdut fara drept de apel jocul de pe teren propriu in fata celor de la Bayern Munchen din Champions League, scor 7-2. Gnabry a reusit sa marcheze 4 goluri, Lewandowski a reusit o dubla si Kimmich au fost eroii celor de la Bayern. La finalul partidei, antrenorul celor de la Tottenham, Mauricio Pochettino, a declarat ca degeaba echipa sa a ajuns in finala sezonului trecut, daca acum a suferit cea mai categorica infrangere din istoria clubului.

"Poate va plictiseste ce spun eu, dar eu cred ca fotbalul este despre astazi, nu despre ieri. Este mereu despre a lucra pentru a reusi astazi si maine. Nu este despre ce ai facut acum trei luni. Este despre astazi, de a de ce-i mai bun. Este greu sa acceptam, dar trebuie sa mergem mai departe. Este o situatie pe care trebuie sa o infruntam. Trebuie sa fim puternici si sa continuam, sa stam impreuna si sa ne ajutam unul pe altul. Asta e cel mai bun tratament, nu sa cautam vina si sa incercam sa scapam. E singurul mod a ne reveni", a declarat Pochettino la finalul partidei.

Tottenham se afla pe ultimul loc in grupa dupa 2 meciuri, avand doar un punct, dupa ce in primul meci au remizat, scor 2-2 pe terenul celor de la Olympiakos, in schimb ce Bayern, e pe primul loc in grupa cu 6 puncte dupa doua meciuri, in prima partida reusind sa castige cu 3-0 pe Allianz Arena in fata celor de la Steaua Rosie Belgrad.