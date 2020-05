Viitorul se teme de retrogradare! Popescu acuza ca echipele n-au timp sa se pregateasca: "E foarte riscant! Putem intra intr-o situatie de criza" 

Presedintele Viitorului vrea ca echipele din Liga 1 sa beneficieze de o perioada mai lunga de pregatire.

Jucatorii se pot intoarce la antrenamente dupa 15 mai, iar oficialii Ligii 1 vor sa reia competitia cat mai repede. Nu toata lumea e de acord, iar cluburile se tem ca perioada scurta de pregatire ii va afecta pe jucatori.

Gica Popescu si-ar fi dorit un cantonament lung, dublat de meciuri amicale, insa timpul ramas nu va permite acest lucru.

"Am spus lucrul acesta, ca ar trebui sa avem posibilitatea sa jucam si meciuri amicale insa acest lucru implica deplasari, alte chestiuni care nu cred ca vor fi permise. Va trebui sa incercam sa facem o pregatire cat mai buna fara sa jucam meciuri amicale, ceea ce este foarte riscant pentru echipele care joaca in subsolul clasamentului, in play out", a spus Popescu, la Telekom Sport.

De asemenea, presedintele Viitorului crede ca echipa sa risca sa retogradeze in acest sezon, daca unii dintre cei mai importanti jucatori se vor accidenta dupa cele aproape 3 luni de pauza.

"Aceasta perioada de pregatire daca nu o faci bine pot interveni accidentari, eu am spus si public aceasta chestiune ca daca noua ni se accidenteaza patru dintre jucatorii cei mai buni putem sa intram intr-o situatie de criza care sa pericliteze chiar ramanerea in prima liga", a explicat Gica Popescu.