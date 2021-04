Hagi is back! Se intoarce la antrenamentele Viitorului. Decizia luata la cateva ore dupa demiterea lui Rednic

Gheorghe Hagi a decis sa se implice din nou in viata echipei la un an dupa ce a renuntat la functia de manager tehnic.

Experimentele cu De La Barrera si Rednic nu au adus-o pe Viitorul la nivelul urmator. Hagi va reveni aproape de echipa in playout. Informatia a fost confirmata pentru PRO Sport de presedintele clubului, Gica Popescu.

"Este adevarat ca Gica va veni mai aproape de echipa. Este un moment dificil in care trebuie sa strangem randurile. Toti trebuie sa ajutam cat mai mult pentru a salva situatia, iar playout-ul este unul foarte dificil. Este nevoie de experienta lui si sunt convins ca ne va ajuta, asa cum a facut-o mereu. El a creat acest sistem, aceasta filosofie de joc si el stie cel mai bine cum trebuie aplicata", a spus Popescu pentru sursa citata.



Cel mai probabil, Hagi va lucra alaturi de Catalin Anghel la Viitorul. Tot Anghel s-a ocupat de echipa si in perioada in care Rednic a fost infectat cu Covid, acum doua luni.