Hagi are o noua "PERLA" la Viitorul: "Va dati seama cat costa daca era sarb sau croat?" Avertisment pentru Becali: "O sa fie cam greu de luat!"

Gica Hagi sustine ca are o noua "perla" la Viitorul. Si nu e Ianis Hagi.

Dragus este fotbalistul care pare sa fi explodat in acest debut de sezon, insa Gica Hagi nu se gandeste sa il vanda prea curand. "Regele" anunta ca Viitorul isi va schimba politica de transferuri si va ceda jucatori doar pentru sume importante.

"O sa fie cam greu de luat (n.red. Dragus). Si el, si Ianis. Poate nu o sa mai transferam asa de usor. Se pot schimba multe. Daca Dragus era sarb sau croat, va dati seama cat costa? Iti dai seama? Ianis a iesit cel mai bun in play-off. Dragus e cel mai bun in perioada asta de vara, e cel mai in forma. Nu cel mai bun. Cel mai in forma. Trebuie sa ai rabdare, sa nu le creezi presiune. Au nevoie de rabdare si de timp sa demonstreze", a declarat Gica Hagi.

De Dragus s-a interesat in trecut si Gigi Becali. FCSB a renuntat insa la negocieri dupa ce s-a lovit de refuzul lui Hagi care a motivat ca jucatorul e inca prea tanar pentru a pleca de la Viitorul.