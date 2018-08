Au disparut fara sa joace vreun minut! Doi jucatori transferati vara asta au plecat deja de la Viitorul

Adusi in aceasta vara, n-au rezistat decat putin peste o luna in echipa lui Hagi.

Catalin Tira si Eduard Florescu si-au reziliat contractele cu viitorul.



Atacantul trecut pe la Lazio si Udinese astepta ca transferul la Viitorul sa-i relanseze cariera. Nu i-a iesit. Tira a parasit deja Viitorul. Varful de 24 de ani jucase in ultimele luni la ACS Sirineasa, alaturi de care a promovat in B.



Nici Florescu n-a avut mai mult noroc. Transferat de la Mioveni, Florescu (21 de ani) ar putea reveni in liga a 2-a.