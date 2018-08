VIITORUL 2-0 VOLUNTARI | Hagi anunta noul star al Viitorului: "Este cel mai bun din acest sezon!" NU E Ianis!

Viitorul a invins Voluntariul cu 2-0, in confruntarea de la Ovidiu.

Viitorul lui Hagi a reusit prima victorie din noul sezon al Ligii 1, prin reusitele lui Vana (penalty) si Dragus.

Dupa meci, Gica Hagi a vorbit la superlativ despre echipa sa, nominalizand doi jucatori.

"Ianis a fost cel mai bun jucator din play-off, iar Dragus este cel mai in forma jucator din startul de sezon", a spus antrenorul Viitorului.

"O sa fie greu sa-i cumpere cineva pe Ianis si pe Dragus. Poate ca nici Viitorul nu o sa mai vanda asa usor", a explicat Hagi.

Gica Hagi a vorbit si despre calitatea jucatorilor de la Academia sa.

"Am jucatori multi la Academie, nu pot sa-i bag pe toti, le va veni randul tuturor. Nu uitati ca mai am 20 de jucatori imprumutati, pe langa cei din lotul Viitorului", a spus acesta.

Despre convocarea la nationala Romaniei a jucatorilor de la Viitorul, Hagi a explicat ca la echipa sa sunt jucatori buni, dar "trebuie sa-i si vezi", referindu-se la faptul ca selectionerul ar trebui sa observe calitatea fotbalistilor sai pentru a-i lua la nationala.

Hagi a vorbit si despre meciul din etapa viitoare, cel cu Dinamo.

"Campionatul de abia a inceput, suntem la inceput de drum. Viitorul cand joaca cu Dinamo e un derby. Sa ajungem sa jucam cu Dinamo si Dinamo sa se mobilizeze, insemna mult, inseamna ca am crescut si am ajuns cineva in fotbalul din Romania. Dinamo este o echipa buna si daca ei se pregatesc bine pentru meciul cu noi, asta inseamna mult", a spus Hagi despre urmatorul meci din campionat pe care echipa sa il va disputa in compania dinamovistilor.

Gica Hagi despre eliminarea din Europa League: "Noi cred ca am facut fata unei echipe destul de puternice din Olanda, am fost aproape sa trecem de ei. Este o experienta pentru noi".