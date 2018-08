"A fost o experienta buna". Mesajul lui Ianis Hagi dupa eliminarea Viitorului din Europa. Hagi Jr. a ratat marile ocazii la Arnhem

Viitorul a parasit UEFA Europa League inca din turul al doilea, dupa ce a fost eliminata de Vitesse Arnhem. Echipa lui Hagi a remizat 2-2 pe teren propriu, dar a pierdut cu 1-3 in Olanda.

"Am fost aproape si ne doream mai mult. Dar a fost o experienta buna care ne va ajuta pe viitor", a scris Ianis Hagi pe Twitter.

We were so close. But it was a good experience for our team and in the future we'll do better. #FCV #EuropaLeague #faith pic.twitter.com/GKRai6f87b