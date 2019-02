HAGI 54 | Mesaj emotionant al lui Mircea Lucescu pentru "Rege": "Sa ne inchinam la astfel de oameni!"

Gica Hagi implineste astazi 54 de ani.

Mircea Lucescu l-a laudat pe Hagi pentru proiectul de la Viitorul, proiect prin care incearca sa dea un restart fotbalului romanesc.

"Daca aceasta generatie (n.red - nationala U21) are rezultate la EURO si mai departe, atunci da, putem sa spunem ca Hagi a facut ce am facut eu in '84 (n.red - pe vremea cand era selectioner). Eu in '84 am schimbat total! Hagi a facut acelasi lucru. Intotdeauna a spus 'Fac ceea ce a facut si nea Mircea'. Recunostinta pe care el mi-o acorda este extraordinara. Adica ma simt implinit eu prin ceea ce face Gica. Datorita lui, din punct de vedere al cresterii, al promovarii, al tuturor lucrurilor extraordinare pe care le face, ma simt implinit.(...)Sa ne inchinam la astfel de oameni!", a declarat Mircea Lucescu pentru Fanatik.

