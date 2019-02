RAZBOI cu cutitele pe masa! Rednic il face praf pe Lucescu: "Asta sa i-o spuna fiului sau, nu mie! Nu m-a invatat el fotbal!"

Mircea Rednic a revenit cu o noua declaratie dura la adresa lui Mircea Lucescu.

"Il Luce" a declarat ca Rednic ar trebui sa ii pupe picioarele pentru ca a contribuit decisiv in ascensiunea sa ca jucator. Rednic l-a atacat inca o data pe Lucescu.



"Asta poate sa i-o spuna lui fii-su, nu mie! Dupa ce am venit la Hunedoara, eram campion de juniori. Nu m-a invatat el fotbal! M-a ghidat. Acum eu ce sa fac? Sa fiu suparat ca Radu Stefan nu ma suna? Chiar nu-l inteleg (pe Lucescu), sa-si vada de viata lui! El stie ca n-o sa vorbesc niciodata de rau. Am lucruri mult mai importante decat ceea ce spune Lucescu.

Cu huiduitul suporterilor: cred ca ma confunda cu Andone. El nu era antrenor. Am jucat la Standard patru ani, m-am descurcat, cred ca mi-am facut datoria", a declarat Mircea Rednic la finalul partidei cu Poli Iasi.

Tot scandalul dintre cei doi antrenori a pornit de la o declaratie facuta in urma cu ceva timp de Rednic in care il acuza pe Lucescu ca nu a ajutat pe nimeni niciodata in cariera sa de antrenor.

VEZI SI:



**"FCSB si-a gasit portar! "Da, sunt deschis la discutii, sa se inteleaga cluburile!"



Aboneaza-te AICI la canalul nostru de YouTube