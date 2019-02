Lucescu, ATAC VIOLENT la Rednic si Boloni: "Nu puteau sa atace decat masculul Alpha! Mircea ar trebui sa-mi pupe picioarele!"

Mircea Lucescu nu a ramas dator.

Dupa ce Mircea Rednic a declarat ca Lucescu nu a ajutat pe nimeni in viata lui, "Il Luce" a venit cu o replica acida.

"Daca exista un jucator pe care l-am ajutat in cariera cel mai mult, pe Mircea l-am ajutat! Ca la 17 ani l-am titularizat la Hunedoara, l-am bagat in echipa nationala imediat cum am ajuns, la Dinamo l-am dus, la Standard Liege eu l-am dus, ca semnasem cu Standard in 1991 si am conditionat instalarea ca antrenor cu prezenta lui si a lui Andone. Rednic ar trebui sa-mi pupe si picioarele pentru ce am facut eu pentru el! N-a fost fotbalist rau, dar cand a venit la Dinamo il huiduiau toti, il fluierau toti, nu stiam pe unde sa-l mai pun, pe ce pozitie sa-l mai reprofilez, mijlocas, fundas. Si l-am facut si capitan de echipa ca sa-l readuc in prim plan”, a declarat Mircea Lucescu pentru Fanatik.

Lucescu nu l-a uitat nici pe Ladislau Boloni.

"Eu l-am dus la Steaua! Nici Halagian, nici altcineva. Nu poate sa-si exprime recunostinta fata de mine. Si are 65 de ani. El singur s-a format, singur s-a promovat, singur a facut cariera. El le-a facut pe toate singur! Dar asta este adevarul, va spun realitatea, am fost acolo, am stat afara pana s-au pus de acord cu el. Ei nu puteau decat sa atace masculul Alpha. Daca se luau de altul care nu insemna nimic, nu-i asculta nimeni! Dar eu sunt masculul Alpha in fotbalul romanesc!", a mai precizat Mircea Lucescu.

