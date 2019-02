HAGI 54 | Razvan Burleanu: "Hagi este un model in fotbalul romanesc. Ii doresc sanatate si prosperitate". Ce zice presedintele FRF de Ianis Hagi

Gica Hagi implineste astazi 54 de ani.

Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, are numai cuvinte de lauda pentru Gica Hagi, fostul mare jucator al echipei nationale si managerul si patronul Viitorului care implineste astazi 54 de ani.

"Avem o colaborare foarte buna, e un adevarat parteneriat intre FRF si clubul manageriat de Gheorghe Hagi, de la lotul de U15 pana la cel de seniori. Cred ca lucrul acest nu poate sa fie decat benefic pentru fotbalul romanesc. Dintre fostii mari fotbalisti el este singurul care investeste la acest nivel in fotbal si o face foarte bine. Intr-o perioada foarte scurta de timp a reusit sa castige un titlu de campion in Liga 1 si sa fie unul dintre principalii furnizori de jucatori pentru loturile nationale.

Hagi este un model pe care l-as propune oricand in fotbalul romanesc, e un element de referinta pentru cei care ar trebui sa constientizeze care sunt beneficiile investitiilor la nivel de copii si juniori. Nu foarte tarziu, efectele apar, daca ne uitam la rezultatele si transferurile Viitorului. In primul rand, ii doresc multa sanatate si foarte multi ani. Ii doresc prosperitate si il felicit pentru tot ce a facut din postura de jucator si pentru tot ce face acum, pentru tot fotbalul romanesc, din pozitia de investitor si antrenor.

Unii au incercat sa creeze o rivalitate artificiala intre actuala conducere a FRF si clubul lui Gica Hagi, dar faptele confirma ca exista o colaborare foarte buna si o disponibilitate a ambelor tabere de a conlucra. Faptele confirma, dincolo de vorbe, ca s-au scos declaratii din context si s-a incercat o escaladare care nu putea ajuta pe nimeni. Dincolo de rezultatele propriului club, oricine este implicat in fotbal si este de buna-credinta are acelasi obiectiv. Fiecare club are de castigat pe termen lung atunci cand fotbalul romanesc se dezvolta, si invers. FRF si Viitorul au fost de buna-credinta in orice moment al colaborarii si faptele au confirmat acest lucru.

Am trei momente importante care imi vin in minte atunci cand ma gandesc la Gica Hagi. Din punct de vedere cronologic, primul este golul cu Columbia de la Mondialul din 1994, acel superb gol de 2-0. Al doilea este cel al deciziei lui de a pune bazele propriului club si a propriei academii si de a se apuca sa investeasca in fotbal. Sunt impresionat de eforturile pe care le depune in formarea tinerilor jucatori romani si reprezinta un adevarat model pentru multe cluburi de Liga 1. Probabil ca prin exemplul lui a reusit sa impulsioneze si alte cluburi din Romania sa acorde un interes mult mai mare investitiilor la nivel de copii si juniori. Al treilea este prima noastra intalnire fata in fata, la inceputul primului mandat de presedinte al FRF, cand am vazut ca e patruns de o pasiune adevarata pentru fotbal, zi de zi, moment de moment. De fiecare data cand ne-am reintalnit, a povestit de planurile si de viziunea pe care le are, iar lucrul asta m-a impresionat. Rezultatele bune confirma filosofia puternica pe care o are. Se vede in tot ceea ce face ca e stilul sau.

Un nou Hagi avem deja, la propriu. Sunt sigur ca pe Ianis Hagi il asteapta in fata o cariera foarte frumoasa. Va trebui sa fie foarte puternic, ca sa-si depaseasca tatal. Asta este cel mai dificil intotdeauna pentru un tanar: atunci cand are un membru al familiei sale care a fost la un nivel foarte-foarte inalt, e fortat sa il depaseasca. Dar, asa cum l-am cunoscut pe Ianis Hagi la nationala de tineret, e unul dintre liderii acestei generatii foarte frumoase si am vazut ca intelege foarte bine rolul pe care il are, contextul in care trebuie sa performeze si ca este foarte pasionat de fotbal. Ceea ce ne bucura foarte mult pe toti", a declarat Razvan Burleanu pentru Sport.ro.