Dacă va puncta împotriva trupei antrenate de Cesc Fabregas,﻿ "Taurul" va atinge o bornă istorică: 30 de echipe diferite împotriva cărora a marcat în campionat de când s-a transferat la Milano, în sezonul 2018/19, potrivit Gazzetta. E o performanță rară: Lautaro ar deveni singurul fotbalist din primele cinci ligi ale Europei care atinge această cifră strict în intervalul ultimilor șapte ani.

Totuși, clasamentul general al "victimelor" din anul 2000 încoace e condus de nume precum Lionel Messi sau Alberto Gilardino, ambii cu câte 38 de adversari pe listă, ritmul impus de decarul nerazzurrilor este unul infernal.



Vânătoarea continuă



Lautaro vine după o "dublă" decisivă cu Pisa, goluri prin care l-a depășit pe legendarul Sandro Mazzola în ierarhia marcatorilor all-time ai clubului. Acum, sub comanda lui Cristi Chivu, argentinianul și-a setat următorul obiectiv: locul trei în istoria Interului, ocupat de Boninsegna, aflat la doar 8 reușite distanță.



"Eu muncesc pentru echipă, pentru Inter, pentru mine și pentru familia mea. Lăsați-i să vorbească pe cei de afară. Treaba mea este doar să aduc bucurie suporterilor lui Inter. Mai am mulți ani de contract, sunt fericit aici, lumea mă iubește. Echipa e mereu pe primul loc. Mă gândesc doar să muncesc, zi după zi", a spus liderul din vestiarul campioanei Italiei.



Inter primește vizita lui Como sâmbătă, într-un duel în care Lautaro Martinez poate scrie o nouă pagină de istorie pe "Meazza".

