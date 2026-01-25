Agenția Națională Anti-Doping (ANAD) a decis să efectueze un control la finalul partidei FCSB - CFR Cluj.

Control antidoping după FCSB - CFR Cluj

Confruntarea este transmisă în format LIVE TEXT de către Sport.ro, unde puteți să găsiți cele mai importate faze ale derby-ului suferinței.

Cel puțin doi, maximum trei fotbaliști, vor fi controlați de la fiecare echipă. Verificările antidoping devin tot mai frecvente în primul eșalon al fotbalului românesc.

Chiar astăzi 4 jucători de la partida Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0 au făcut testele. Au fost controlați doi fotbaliști din tabăra oltenilor și doi din cea a moldovenilor.

Echipele de strat în FCSB - CFR Cluj

