Agenția Națională Anti-Doping (ANAD) a decis să efectueze un control la finalul partidei FCSB - CFR Cluj.
Cel puțin doi, maximum trei fotbaliști, vor fi controlați de la fiecare echipă. Verificările antidoping devin tot mai frecvente în primul eșalon al fotbalului românesc.
Chiar astăzi 4 jucători de la partida Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0 au făcut testele. Au fost controlați doi fotbaliști din tabăra oltenilor și doi din cea a moldovenilor.
Echipele de strat în FCSB - CFR Cluj
- FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, Duarte, Pantea - Cisotti, Alhassan - Miculescu, Olaru, M. Toma - Bîrligea
- Rezerve: Udrea, Zima, Graovac, Dawa, Kiki, Lixandru, Politic, Radunovic, Oct. Popescu, A. Stoian, Thiam, D. Popa
- Antrenor: Elias Charalambous
- CFR Cluj (4-3-3): M. Popa - Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Păun, T. Keita, Djokovic - Cordea, Aliev, Korenica
- Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Braun, Masic, Muhar, Perianu, Fică, Sfaiț, Biliboc, Slimani
- Antrenor: Daniel Pancu