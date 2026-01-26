Becali a mers în cursul zilei de luni la baza de pregătire a roș-albaștrilor și le-a comunicat jucătorilor și staff-ului tehnic faptul că Ștefan Târnovanu va fi trecut pe banca de rezerve, iar poarta va fi apărată de Matei Popa, portarul echipei de Youth League, fiul lui Marius Popa, antrenorul cu portarii de la FCSB. Motivul este faptul că Gigi Becali își dorește ca toți jucătorii de câmp să fie seniori.

Mihai Stoica, după ultima decizie a lui Gigi Becali: ”Nu ne convine că o să apere un copil, dar asta e!”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre ultima decizie luată de Gigi Becali după eșecul suferit de FCSB în fața celor de la CFR Cluj: titularizarea portarului din academie, Matei Popa, în locul lui Ștefan Târnovanu.

Oficialul campioanei României mărturisit că tatăl lui Matei Popa, Marius Popa, antrenorul cu portarii de la FCSB, a fost șocat de decizia luată de Gigi Becali. De altfel, Mihai Stoica a mărturisit că nu vede cu ochi buni decizia lui Gigi Becali de a miza pe un portar din academie.

”Matei Popa este al patrulea portar, a avut o crește uluitoare, e titularul echipei de Youth League. Îmi aduc aminte de cuvintele lui Târnovanu, care a zis că avem în curte un diamant neșlefuit. Marius Popa era marcat de decizie. I-am zis: Cui îi e frică de lupi să nu intre în pădure. E fotbal, e un meci, noi suntem ieșiți din cursă, doar un parcurs ireproșabil ne poate aduce în play-off. (…)

Eu cred că asta e deja în cotidian (n.r. faptul că Gigi Becali face echipa și schimbările), se știe de foarte mulți ani de zile. Nu spunea asta când câștigam campionat după campionat? Gigi se comportă la fel. E normal să spună mereu primul 11? Nu e normal. Nu ne convine nici acum că o să apere un copil, dar asta e”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

