VIDEO EXCLUSIV Crina Pintea și vedeta care a exasperat-o. "Mi-a rămas mult timp în minte, era și în perioada în care apăra foarte bine"

Crina Pintea a fost invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.

Crina pintea tess wester

Întrebată la Poveștile Sport.ro cine e portarul care a exasperat-o, Crina Pintea a răspuns Tess Wester, olandeza care s-a retras în acest sezon. Tess Wester i-a fost colegă Crinei la CSM București, timp de un sezon.

La Poveștile Sport.ro, Crina Pintea a rememorat un meci contra Olandei, 24-29, din Grupa Principală a Campionatului European din 2018, când a înscris în poarta lui Tess doar trei goluri din opt aruncări - VEZI MAI JOS FOAIA DE MECI.

  • Romania olanda
Crina Pintea cut6 intrebarifulger
Crina Pintea cut5 imnul
Crina Pintea cut4 medalia
"Au fost mai multe (n.r.: portărițe), dar mi-amintesc meciul cu Olanda, este Tess Wester, m-a exasperat. Mi-a rămas în minte mult timp. Atunci n-am putut să-i dau gol, am ratat vreo 7-8 ocazii. N-am putut să-i dau gol. Era și în perioada în care apărat și foarte bine", a declarat Crina Pintea, la Poveștile Sport.ro. 

Tess Wester a vorbit în trecut pentru siteul Red Bull despre cum a devenit portar de handbal. 

"(n.r.: Cum ai devenit portar) A fost o luptă. Nu a fost ceva ce mi-am dorit. În jurul vârstei de 10-11 ani nu era plăcut pentru celelalte colege de echipă să joace cu mine, pentru că, de fiecare dată când mingea era la mine, o aruncam la poartă. Antrenorii m-au chemat pe mine și pe părinții mei la un moment dat și ne-au spus, ”Nu este distractiv pentru alte fete să joace cu Tess, pentru că face totul singură”. Se pare că apoi și eu le-am spus părinților, ”Da, dar ele nu sunt bune și nu vreau să joc cu ele. Aș prefera să o fac singură”.

Nu-mi amintesc să fi zis asta, dar părinții mei mi-au spus că am zis-o. Antrenorii au propus ceva de genul, ”Tess, dacă vei sta în poartă jumătate din meci, vei putea juca pe teren în cealaltă jumătate.” Și am fost de acord.

Când am mai crescut, în jurul vârstei de 12 ani, și am fost transferată de la grupa de juniori, mi s-a spus că este necesar să avem un portar. Și au decis să fiu eu pentru că eram cea mai bună. Am refuzat, pentru că eu îmi doream să alerg, să joc și să dau goluri, iar ei mi-au spus, ”Măcar încearcă, pentru că altfel nu există un loc pentru tine în această echipă”. Am sfârșit prin a fi portar și m-am descurcat foarte bine. Mi-am dat seama că mă pricep la asta, așa că mi-am zis, ”În regulă, acum voi fi cea mai bună la asta”.

Tess Wester și-a anunțat retragerea în primăvara acestui an.

"Taylor Swift ar spune «finalul unei ere», iar Nelly Furtado ar spune «toate lucrurile bune ajung la final». După 26 de ani în care mi-am pus inima și sufletul în acest joc extraordinar numit handbal, e timpul să îmi iau rămas bun. Acest sport mi-a oferit mai multe decât i-aș fi putut da vreodată înapoi și ce călătorie a fost!

Dacă i-ai fi spus lui Tess la 5 ani că va câștiga campionate și cupe cu echipe din toată Europa, că va obține medalii la campionate europene și mondiale, că își va reprezenta țara de două ori la Jocurile Olimpice și că se va distra făcând asta, pun pariu că n-ar fi crezut.

Chiar dacă nu a fost întotdeauna ușor și distractiv. A fost multă muncă și determinare, dar a meritat. A meritat pentru că mi-am făcut prieteni din toată lumea. Prieteni care s-au transformat în familie și cu care am avut onoarea de a crea niște amintiri care vor rămâne pentru totdeauna", a scris Tess Wester. 

