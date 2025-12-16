La nivel oficial, o ofertă de cumpărare a clubului Juventus Torino, formulată vineri de compania de criptomonede Tether, a fost respinsă, sâmbătă, de holdingul familiei Agnelli, Exor, care controlează cel mai titrat club de fotbal italian.

”Exor anunţă că, în unanimitate, consiliul său de administraţie a respins oferta din partea companiei Tether Investments pentru achiziţionarea participaţiei sale în Juventus”, a indicat Exor într-un comunicat, în care s-a mai precizat și alte aspecte.

”Exor reafirmă, aşa cum a spus şi a repetat în trecut, că nu intenţionează să vândă o parte sau totalitatea acţiunilor sale către o terţă parte, inclusiv, dar fără a se limita la, compania Tether cu sediul în El Salvador”, se arată în comunicat.

Ofertă de vânzare pentru clubul Juventus

Exor şi familia Agnelli ”rămân pe deplin dedicaţi clubului, sprijinind noua echipă de conducere în implementarea unei strategii clare pentru obţinerea de rezultate solide atât pe teren, cât şi în afara acestuia”.

Intrat în capitalul Juventus în februarie 2025, cu o participaţie de 8%, care a crescut de atunci la 11,5%, Tether a propus vineri Exor să cumpere, în numerar, participaţia sa de 65,4% în clubul bianconero.

Potrivit presei de specialitate, Tether a oferit 2,66 euro pe acţiune, ceea ce reprezintă o valoare de 1,1 miliarde de euro. La închiderea bursei din Milano, vineri, înainte de oferta Tether, acţiunile Juventus Torino au încheiat şedinţa la 2,19 euro.

Juventus se putea vinde pentru 1.1 miliarde de euro!

Tether, al cărui director general, italianul Paolo Ardoino, a explicat că ”Juventus a făcut întotdeauna parte din viaţa (sa)”, s-a angajat, de asemenea, să investească un miliard de euro în ”Bătrâna Doamnă”.

În Serie A, Juventus nu o duce deloc bine. Este abia pe locul 5, cu 26 de puncte, având de recuperat șapte puncte față de locul 1, pe care se află Cristian Chivu și Inter Milano.

Pe locul 2 în Serie A se situează AC Milan (32 de puncte), iar pe locurile 3 și 4 se situează Napoli (31 de puncte) și AS Roma (27 de puncte)

