În lupta pentru victorie, sportul profesionist surprinde câteva dintre cele mai acerbe lupte posibile.

Nu doar în poloul pe apă apărătorii poartă bătălii intense, în sensul propriu al cuvântului, cu pivoții echipei adverse. Fenomenul are loc și în handbalul feminin, unde Crina Pintea a rezistat cu succes de mai bine de un deceniu și jumătate, în ciuda unor dueluri fizice de o intensitate ieșită din comun.

Crina Pintea, despre tertipurile folosite de apărătoare, pe semicerc

Cu o înălțime de 1,92 metri, Crina Pintea a făcut o declarație simpatică, în emisiunea Poveștile Sport.ro, în care a transmis că îi e greu să găsească în memorie o jucătoare dură cu care s-a întâlnit pe semicerc.

La întrebarea „cea mai dură adversară întâlnită în carieră este?”, Crina Pintea a replicat: „Mi-e greu să spun eu că am întâlnit pe cineva dur. Adică... (râde). Până și micuțele, micuțele în general, care sunt mai mici de înălțime, aveau tupeu. Pentru că nu reușeau să mă oprească, încercau diferite tertipuri. Am mai avut și eu momente, când mi-am ieșit din fire, dar au fost mult mai multe decât câte ieșiri am avut eu. Am încercat să mă auto-controlez,” a dezvăluit Crina Pintea, în exclusivitate pentru Sport.ro.

„Ca pivot, ai nevoie de curaj: să nu îți fie frică de lovituri, de adversare care vin și îți șoptesc anumite lucruri.”

„Eu începusem handbalul în poartă, dar nu mi se potrivea. Și acum mai stau în poartă, la anumite antrenamente, și îmi place, dar am simțit că pot să ofer mult mai mult.



Am jucat și inter stânga, al doilea pivot, iar, ușor-ușor, am început să îndrăgesc postul de pivot.



Postul de pivot e complex, ai nevoie de foarte multe, dar, cel mai important, cred că e nevoie de curaj: să nu îți fie frică de lovituri, de adversare care vin și îți șoptesc anumite lucruri. Pe lângă curaj, foarte multă pregătire fizică.



Handbalul ne educă și ne ajută să ne auto-educăm, dar postul meu de pivot m-a ajutat să fac asta și mai mult. Am fost de foarte multe ori pusă în anumite situații și mi-am reprimat stările. Am încercat să mă auto-controlez,” a adăugat Crina Pintea.

