VIDEO EXCLUSIV „Mi-e greu să spun eu că am întâlnit pe cineva dur" Impunătoarea Crina Pintea, la Poveștile Sport.ro, despre jocurile murdare de pe semicerc

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Crina Pintea a vorbit în emisiunea Poveștile Sport.ro despre cele mai mari dificultăți întâmpinate de pivoți, în handbal.

În lupta pentru victorie, sportul profesionist surprinde câteva dintre cele mai acerbe lupte posibile.

Nu doar în poloul pe apă apărătorii poartă bătălii intense, în sensul propriu al cuvântului, cu pivoții echipei adverse. Fenomenul are loc și în handbalul feminin, unde Crina Pintea a rezistat cu succes de mai bine de un deceniu și jumătate, în ciuda unor dueluri fizice de o intensitate ieșită din comun.

Crina Pintea, despre tertipurile folosite de apărătoare, pe semicerc

Cu o înălțime de 1,92 metri, Crina Pintea a făcut o declarație simpatică, în emisiunea Poveștile Sport.ro, în care a transmis că îi e greu să găsească în memorie o jucătoare dură cu care s-a întâlnit pe semicerc.

La întrebarea „cea mai dură adversară întâlnită în carieră este?”, Crina Pintea a replicat: „Mi-e greu să spun eu că am întâlnit pe cineva dur. Adică... (râde). Până și micuțele, micuțele în general, care sunt mai mici de înălțime, aveau tupeu. Pentru că nu reușeau să mă oprească, încercau diferite tertipuri. Am mai avut și eu momente, când mi-am ieșit din fire, dar au fost mult mai multe decât câte ieșiri am avut eu. Am încercat să mă auto-controlez,” a dezvăluit Crina Pintea, în exclusivitate pentru Sport.ro.

„Ca pivot, ai nevoie de curaj: să nu îți fie frică de lovituri, de adversare care vin și îți șoptesc anumite lucruri.”

„Eu începusem handbalul în poartă, dar nu mi se potrivea. Și acum mai stau în poartă, la anumite antrenamente, și îmi place, dar am simțit că pot să ofer mult mai mult. 

Am jucat și inter stânga, al doilea pivot, iar, ușor-ușor, am început să îndrăgesc postul de pivot. 

Postul de pivot e complex, ai nevoie de foarte multe, dar, cel mai important, cred că e nevoie de curaj: să nu îți fie frică de lovituri, de adversare care vin și îți șoptesc anumite lucruri. Pe lângă curaj, foarte multă pregătire fizică. 

Handbalul ne educă și ne ajută să ne auto-educăm, dar postul meu de pivot m-a ajutat să fac asta și mai mult. Am fost de foarte multe ori pusă în anumite situații și mi-am reprimat stările. Am încercat să mă auto-controlez,” a adăugat Crina Pintea.

Ce ar schimba Crina Pintea în arbitrajul de handbal

Întrebată ce ar schimba în arbitrajul de handbal, Crina Pintea a afirmat că ar oferi o doză mai mare de libertate pivoților.

Din cauza schimbărilor de interpretare a regulamentului, din ultimele sezoane, Crina Pintea s-a văzut nevoită să își schimbe stilul de joc, perfecționându-și tehnica de a se demarca, dar și făcând reglaje la intensitatea intervențiilor de joc.

„În ultimii ani, s-au cam schimbat regulile arbitrajelor și nu mai ai voie să faci atât de multe blocaje. A trebuit să îmi schimb oarecum stilul de joc și să pot să mă demarc.

Dacă fac un blocaj să nu fie atât de brutal cum îl făceam înainte, să fie finuț și, îți dai seama, fizicul meu nu prea permite asta. A trebuit să lucrez foarte mult la lucruri fine,” a completat Crina Pintea, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

  • Urmărește episodul integral al emisiunii Poveștile Sport.ro cu Crina Pintea!
