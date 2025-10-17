Campioana a stabilit prețuri între 30 și 200 de lei, însă a introdus o regulă cel puțin ciudată în ceea ce privește accesul gratuit al copiilor.



Deși, teoretic, copiii sub 7 ani au intrarea liberă, practica este alta și dezavantajează familiile cu mai mulți copii.



Un adult, un singur copil cu acces gratuit

Concret, clubul roș-albastru a anunțat că un adult poate fi însoțit de un singur copil cu vârsta de până la 7 ani pentru a beneficia de gratuitate. În situația în care un părinte vine la stadion cu doi copii din această categorie de vârstă, este obligat să cumpere un bilet suplimentar.



"Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet", a transmis FCSB prin intermediul unui comunicat postat pe Facebook.



Biletele pentru meciul din etapa a 14-a a Superligii sunt deja disponibile online, iar casele de la Arena Națională se vor deschide în ziua partidei, la ora 12:00.



Prețurile biletelor pentru FCSB - UTA Arad:

