Atacantul Dragoș Huiban (36 de ani), golgheterul lui Metaloglobus cu șase goluri în sezonul curent al Superligii, a fost lovit de o tragedie la finalul meciului cu Oțelul Galați (2-2) de astăzi.

Dragoș Huiban, lovit de o tragedie după Oțelul - Metaloglobus 2-2

Tătăl lui Huiban a decedat după ce a suferit un infarct în parcarea stadionului Oțelului, conform prosport.ro.

Chiar dacă la fața locului medicii au sosit de urgență pentru a face manevrele de resuscitare, doctorii nu au putut face nimic pentru a-l salva pe tatăl jucătorului.

Medicii s-au luptat 40 de minute

Medicii au încercat timp de 40 de minute să îl salveze pe părintele lui Dragoș Huiban, însă din nefericire nu au reușit.

Huiban nu a plecat către București alături de coechipierii săi. El a rămas la Galați pentru a pregăti formalitățile ce se impun în urma decesului.

Tatăl lui Dragoș Huiban venise la Galați de la Bacău pentru a viziona meciul. El a făcut deplasarea alături de sora lui Huiban și de șotul femeii.