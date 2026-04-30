Președintele FRF, Răzvan Burleanu, nu dă înapoi în războiul cu cluburile din Superliga României. Federația Română de Fotbal a anunțat, pe site-ul oficial, că nu va modifica programul campionatului din ediția viitoare, 2026-2027.

FRF, reacție oficială în conflictul cu cluburile din Superligă

Reprezentanții celor 16 echipe din primul eșalon și-ar fi dorit ca startul următorului campionat să aibă loc pe 17 iulie, nu pe 10.

„Ca urmare a informațiilor apărute în mass-media, administrația FRF precizează:

În ultima ședință a Comitetului Executiv, din data de 16 aprilie 2026, a fost aprobat calendarul competițional al Superligii în forma în care a fost prezentat de domnul Gino Iorgulescu. Menționăm că președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a specificat în plenul ședinței că propunerea vine ca urmare a consultării cu cluburile din Superligă”, se arată într-un comunicat de presă emis de FRF.

Dani Coman a explicat motivele revoltei cluburilor

Toate cele 16 cluburi din Superliga României s-au unit cu scopul de a solicita către FRF amânarea startului noului sezon de pe 10 iulie pe 17 iulie.

O astfel de modificare ar conduce și la amânarea finalei Supercupei României, meciul de debut al stagiunii 2026-2027, de pe 4 iulie, pe 11 iulie.

Cluburile au solicitat ieri, la Adunarea Generală de la Poiana Brașov, ca LPF să transmită către FRF că nu vor să înceapă Superliga pe 10 iulie.

Dani Coman, președintele formației FC Argeș, a explicat că toate echipele sunt nemulțumite de timpul redus de odihnă pe care l-ar avea la dispoziție jucătorii, în versiunea stabilită de forul condus de Răzvan Burleanu.

„Pe 2 ianuarie, marea majoritate a echipelor a început pregătirea în acest an. Jucătorii nu au avut timp de odihnă, de vacanță, de relaxare.

Acum terminăm sezonul competițional pe 26 mai, iar pe 7 iunie avem reunirea. Pe 8 ar trebui să dăm drumul la treabă. Este mult prea puțin! Nu se poate! Jucătorii au nevoie de odihnă fizică și mentală.

Coman: „Trebuie să văd binele jucătorilor și al echipei mele”

Dacă vrem ca nivelul fotbalului românesc să crească, atunci trebuie să se țină cont și de părerea cluburilor din Superligă. Iar, în condițiile actuale, cu atât de puține zile de odihnă, cred că este imposibil!

Din păcate, nu suntem la Campionatul Mondial... Atunci mai înțelegeam. Uitați-vă că, în Italia, jucătorii au vacanță două luni.

Sunt sigur că Liga o să lupte pentru cluburi și vom găsi o soluție să începem noul sezon pe 17 iulie! Jucătorii au nevoie de timp în plus pentru a-și putea reveni fizic și mental.

Eu, ca președinte de club, trebuie să văd binele jucătorilor și al echipei mele. Chiar trebuie să ne gândim, în primul rând, la starea jucătorilor, fizică și mentală.

În al doilea rând, toată lumea se organizează pentru a putea face transferuri. Ce să fac într-o săptămână, când lumea este în vacanță?”, a transmis Dani Coman, potrivit gsp.ro.