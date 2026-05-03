Partida, încheiată 2-2, a fost umbrită de un necaz fără margini trăit de Dragoș Huiban, fotbalistul lui Metaloglobus București, al cărui tată a decedat în parcarea stadionului din Galați la finalul meciului.

Tatăl lui Huiban, care suferise un accident vascular cerebral în urmă cu 8-9 ani, așa cum a relatat Florin Bratu, s-a stins din viață la 78 de ani, după ce medicii au încercat 45 de minute să-l resusciteze.

Metaloglobus, mesaj după momentul cutremurător de la finalul meciului cu Oțelul: ”Sincere condoleanțe familiei îndurerate”

După momentul respectiv, Metaloglobus a revenit cu un mesaj pe rețelele social media prin care și-a arătat susținerea față de Dragoș Huiban, transmițând condoleanțe familiei acestuia.

”Clubul Metaloglobus este alături de Dragoș Huiban și de familia atacantului nostru, după decesul tatălui său. Transmitem condoleanțele noastre sincere familiei îndurerate”, a scris Metaloglobus pe rețelele social media.

În acest sezon, Dragoș Huiban, cotat la 100.000 de euro de site-urile de specialitate, a jucat 38 de meciuri pentru Metaloglobus București, și-a trecut în cont șapte goluri și, pe deasupra, a oferit și un assist.