Metaloglobus, mesaj după momentul cutremurător de la finalul meciului cu Oțelul: ”Sincere condoleanțe familiei îndurerate”

Momente de coșmar după Oțelul Galați - Metaloglobus.

Partida, încheiată 2-2, a fost umbrită de un necaz fără margini trăit de Dragoș Huiban, fotbalistul lui Metaloglobus București, al cărui tată a decedat în parcarea stadionului din Galați la finalul meciului.

Tatăl lui Huiban, care suferise un accident vascular cerebral în urmă cu 8-9 ani, așa cum a relatat Florin Bratu, s-a stins din viață la 78 de ani, după ce medicii au încercat 45 de minute să-l resusciteze.

După momentul respectiv, Metaloglobus a revenit cu un mesaj pe rețelele social media prin care și-a arătat susținerea față de Dragoș Huiban, transmițând condoleanțe familiei acestuia.

”Clubul Metaloglobus este alături de Dragoș Huiban și de familia atacantului nostru, după decesul tatălui său. Transmitem condoleanțele noastre sincere familiei îndurerate”, a scris Metaloglobus pe rețelele social media.

În acest sezon, Dragoș Huiban, cotat la 100.000 de euro de site-urile de specialitate, a jucat 38 de meciuri pentru Metaloglobus București, și-a trecut în cont șapte goluri și, pe deasupra, a oferit și un assist.

Florin Bratu a povestit cum a murit tatăl lui Dragoș Huiban, așteptându-și fiul după meci

”Tatăl lui Huiban a fost la meci cu familia, iar după meci, în parcarea stadionului, l-a așteptat pe Dragoș să vină de la vestiare, i s-a făcut rău, a căzut, SMURD-ul a intervenit foarte rapid, medicii au făcut proceduri de resuscitare 45 de minte, dar nu s-a reușit. Avea un istoric cu probleme, a mai avut un AVC cu 8-9 ani în urmă, iar astăzi, la 78 de ani, din păcate, a cedat. 

Suntem alături de Dragoș, Dumnezeu să-l odihnească pe tatăl lui. Eram cu toții acolo, când s-a întâmplat. E șocant! Îmi zicea Dragoș că nu l-a simțit bine la telefon zilele astea, nu s-au mai văzut de ceva timp, nici nu știu dacă au apucat să se vadă la stadion. 

Îl aștepta acolo cu mama lui Dragoș, să vorbească, iar în timpul ăsta s-a întâmplat. Când am ieșit de la vestiare, îl resuscitau doctorii, 45 de minute nu s-au mișcat de acolo, dar nu a răspuns la nimic”, a relatat Florin Bratu tragedia de la Galați.

