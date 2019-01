"Meme e paradit, l-a paradit puscaria!" Becali explica de ce nu il va da niciodata afara pe Mihai Stoica

Becali spune ca orice s-ar intampla, Mihai Stoica nu mai pleaca de la FCSB.

Mihai Stoica are "contract pe viata" cu FCSB, spune Gigi Becali, care a trecut peste orice disputa din trecut cu Meme.

"E fratele meu. Niciodata nu am tinut cont de ce a spus cand ne-am certat. Am tinut mult la el, a intrat in inima mea si nu putea iesi pentru niste jigniri din trecut. Au fost doar vorbe in vant."

"E in inima mea, e fratele meu. Cand a fost la puscarie, nu am dat postul altcuiva. El la Steaua e ca si cum as fi eu."

"Acum e paradit. L-a paradit puscaria. Mie nu mi s-a intamplat asta", a spus Gigi Becali la Digisport.