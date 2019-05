Gnohere s-a dus in vestiarul CFR-ului dupa meci! "Trebuie sa-ti dau asta!" Cu cine a vrut neaparat sa vorbeasca

Indisponibil din cauza unei accidentari, Gnohere n-a plecat in vacanta mai repede decat colegii sai. A fost aseara la derby-ul FCSB - CFR.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Gnohere a coborat la vestiare dupa meci. S-a dus in cabina CFR-ului si a vrut neaparat sa discute cu prietenul Omrani. 'Bizonul' a pierdut un pariu si i-a dat tricoul sau de joc fostului atacant de la Marseille, care l-a urmarit pana la intrarea in zona mixta. Omrani a uitat ca e abia iesit de la dus si ca e doar in prosop si a aparut asa in fata reporterilor prezenti la meci.