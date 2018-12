Gnohere, la nationala! Dar nu nationala Romaniei! Bizonul isi incearca ultima sansa si viseaza sa calce pe urmele lui Drogba

Harlem Gnohere, al doilea golgheter al Ligii I in acest moment, cu 10 reusite stagionale, si-a declarat disponibilitatea de a juca pentru nationala Romaniei.

Harlem Gnohere (30 de ani) este unul dintre cei mai buni marcatori ai Ligii I in ultimele sezoane. Bizonul din atacul FCSB-ului se bate si in acest sezon la titlul de golgheter, el fiind in prezent implicat in cursa de urmarire a lui George Tucudean. Gnohere are 10 reusite stagionale, iar Tucudean are 12.

Gnohere, care a sosit in Romania urma cu 3 ani, jucand mai intai pentru Dinamo (17 goluri in 45 meciuri), apoi la FCSB (30 goluri in 59 meciuri), si-a declarat in mai multe randuri disponibilitatea pentru a juca la echipa nationala. Pana acum Contra l-a trecut, insa, cu vederea, transmitand ca, desi e un fotbalist interesant, exista atacanti romani mai potriviti pentru prima reprezentativa.

Refuzat de Contra, inca viseaza la o veste din Coasta de Fildes

Harlem Gnohere s-a nascut la Paris si este cetatean francez, dar are origini in Coasta de Fildes. De acolo spera sa primeasca pana la urma o veste legata de o posibila convocare.

Gnohere le-a spus apropiatilor ca inca mai spera ca golurile sale sa il impresioneze si pe selectionerul Ibrahim Kamara, care a preluat recent reprezentativa "Elefantilor", iar acesta sa ii dea o sansa.

Pentru asta, Gnohere se bate cu atacanti precum Maxwel Cornet (Olympique Lyon), Wilfried Zaha (Crystal Palace), Nicolas Pepe (Lille) ori Jonathan Kodjia (Aston Villa).

Pe de alta parte, selectionerul Ibrahim Kamara nu este neaparat un adept al fotbalistilor care joaca doar in campionate de top. Recent, el l-a convocat pe Vakoun Issour Bayo, de la Dunajska Streda (Slovacia).

Fratele sau a ajuns la Franta U21

Spre deosebire de Gnohere, fratele sau mai mic, Joris Gnagnon (21 de ani), transferat de Sevilla de la Rennes in vara, a ajuns la nationala U21 a Frantei. El a jucat de 3 ori pentru reprezentativa franceza, fara sa marcheze. Gnagnon este fundas.