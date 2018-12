Victorie 100% romaneasca! Moti si Keseru au invins-o pe Slavia si au distantat-o pe Ludogorets in fruntea clasamentului din Bulgaria: VIDEO

Cosmin Moti si Claudiu Keseru i-au adus victoria lui Ludogorets in meciul cu Slavia Sofia, scor 2-0.

Ludogorets a castigat cu 2-0 in fata Slaviei Sofia si s-a distantat in fruntea clasamentului din Bulgaria, avand 6 puncte peste CSKA Sofia si 7 peste Levski Sofia.

Cosmin Moti si Claudiu Keseru, al doilea din penalty, i-a adus victoria lui Ludogorets pe teren propriu.

Ludogorets are 48 de puncte in clasament dupa 19 etape, in timp ce CSKA are 42, Levski 41, iar Beroe Stara Zagora doar 33.

Keseru are 15 goluri in 18 meciuri, iar moti 2 reusite in 14 aparitii.