PROVOCAREA SECOLULUI: Ronaldo vrea sa-l vada pe Messi "la greu"! "Te astept in Italia! Hai sa vedem!"

Cristiano Ronaldo a reprezentat transferul anului in vara cand a venit de la Juventus.

Dupa aproape sase luni petrecute in Serie A, Ronaldo isi da parerea despre campionatul italian. Ronaldo considera ca grupul de la Juventus este mai puternic decat cel de la Real Madrid si ii lanseaza o provocare uriasa lui Messi.



"Am jucat in Anglia, Spania, Italia, Portugalia si pentru echipa nationala. El e tot in Spania. Poate are nevoie de mai mult. Pentru mine, viata reprezinta o provocare. Mi-as dori sa vina in Italia intr-o zi. Ca si mine, acccepta provocarea!", a declarat Cristiano Ronaldo pentru Gazzetta dello Sport.