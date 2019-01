EXCLUSIV | Becali a raspuns ofertei de 3.000.000 euro pentru Gnohere! Decizia de ultima ora luata de patronul FCSB

Spaniolii de la Rayo Vallecano au pus ochii pe Harlem Gnohere. Ei incearca sa se salveze de la retrogradare si sunt gata sa ofere 3.000.000 euro pentru a-l transfera pe francez.

Rayo Vallecano il vrea pe Harlem Gnohere, dar trebuie sa pluseze la bani pentru a-l lua, spune Gigi Becali. Patronul FCSB a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

Gigi Becali spune ca a scazut pretul lui Gnohere de la 7 milioane de euro la 5 milioane, dar nu il va mai scadea de acum incolo.

"Pentru 5 milioane pot risca titlul, dar pentru 3 nu o fac", spune acesta.

"Eu nu stiu nimic de Rayo. Dar daca ati citit, poate fi ceva adevarat. Eu zic ca e un pret corect si asa. Dar nu vreau sa risc titlul pentru 3 milioane! Pentru 5 milioane il risc.

Si in plus ce atacant sa iau in locul lui Gnohere?

Mie imi pare putin rau pentru ca nu l-am luat pe Cristea, ca eu am vrut sa-l iau. Dar daca oamenii mei, echipa mea, nu l-a vrut, atunci nu o sa imi mai para. Asa a facut Dumnezeu pana la urma, nu a fost sa fie.

Daca va pleca Gnohere, ii avem pe Hora si Rusescu. Teja mi-a zis ca Rusescu e genul de atacant care ii place. Dar probabil ca vom mai lua inca un varf. Stati intai sa vedem daca pleaca Gnohere", a spus Gigi Becali la PRO X.