Premieră! UEFA a anunțat arbitrul de la Dinamo Zagreb - FCSB

După victoria uriașă obținută contra lui Feyenoord (4-3) în urma unei reveniri de poveste, FCSB a ajuns la 6 puncte în grupa unică din Europa League și visează la o clasare în primele 24. Campioana României are însă nevoie de cel puțin patru puncte din ultimele două jocuri rămase, cu Dinamo Zagreb, în deplasare, și Fenerbahce, acasă.

Sander van der Eijk o va arbitra în premieră pe FCSB, la meciul cu Dinamo Zagreb



Primul meci, cel cu Dinamo Zagreb, va fi arbitrat de Sander van der Eijk, un olandez în vârstă de 34 de ani, care va arbitra în premieră cele două echipe.



Van der Eijk arbitrează din 2019 meciuri din Eredivisie, iar în acest sezon a oficiat la trei partide din grupa de Europa League: Ferencvaros - Plzen 1-1, Celta Vigo - Nice 2-1 și Young Boys - Lille 1-0. În 2026, a fost la centru în două partide din Olanda: Heerenveen - Feyenoord 2-2 și Heracles - Twente 0-2.



Sander van der Eijk este arbitrul de la finala Campionatului European U21 din 2025, dintre Anglia și Germania (3-2, după prelungiri).

Olandezul l-a eliminat pe Blănuță la EURO U21



La EURO U21, olandezul a arbitrat și un meci al României, 1-2 contra Spaniei, în grupă, când l-a eliminat pe Vladislav Blănuță pentru un fault dur. De asemenea, tot el a fost la centru în meciul Farul - Sheriff Tiraspol 1-0, din sezonul 2023/2024 al preliminariilor UCL.

