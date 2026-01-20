Tottenham are misiune dificilă contra lui Dortmund

Tottenham va înfrunta cu lotul decimat pe Borussia Dortmund. Managerul Thomas Frank nu se va putea baza deloc pe 12 jucători accidentați, unul este suspendat (Yves Bissouma, suspendat până pe 29 ianuarie), și alți doi nu sunt pregătiți să joace un meci întreg. Radu Drăgușin, aflat în plin proces de acumulare fizică, se va cununa civil azi în București, iar Connor Gallagher, a fost transferat recent de la Atletico Madrid și ar putea sta doar pe banca de rezerve.



De la Tottenham vor lipsi nu mai puțin de 12 jucători accidentați, respectiv Mickey Van de Ven, Dominic Solanke, Ben Davies, Archie Gray, Pepe Sarr, Dejan Kulusevski, James Maddison, Mohammed Kudus, Rodrigo Bentancour, Richarlison, Joao Palhinha și Xavi Simons.



Lotul avut la dispoziție de londonezi pentru această partidă ar putea face ca primul "11" să fie următorul: Guglielmo Vicario - Pedro Porro, Cristian Romero, Kevin Danso, Destiny Udogie - Lucas Bergvall, Matthew Craig - Mathys Tel, Dane Scarlett, Wilson Odobert - Randal Kolo Muani.



Lui Drăgușin i s-a refuzat transferul la AS Roma

Tensiunea a atins cote maxime în birourile lui Tottenham Hotspur, după ce fundașul central român și-a manifestat clar dorința de a părăsi Premier League. Deși Radu Drăgușin "a pus piciorul în prag" pentru a forța o trecere la AS Roma, clubul londonez a tranșat situația fără echivoc.



Potrivit informațiilor venite din Anglia, internaționalul român ajunsese deja la un acord personal cu gruparea de pe Stadio Olimpico, iar negocierile dintre cluburi păreau să avanseze. Totuși, Spurs s-a răzgândit în ultimul moment.



"Spurs a închis ușa mutării pe Stadio Olimpico în această perioadă de transferuri. Decizia celor de la Tottenham este irevocabilă, iar Giallorossii au fost astfel forțați să caute alte opțiuni pentru postul de fundaș central", scrie Spurs Web.

