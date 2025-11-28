Astfel, FCSB păstrează șanse mici pentru o clasare în TOP 24 (locuri care ar asigura calificarea în play-off-ul optimilor), în contextul în care mai are trei meciuri grele în Europa League, cu Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare) și Fenerbahce (acasă).



După meciul pierdut la Belgrad, Gigi Becali, patronul echipei, și-a arătat din nou susținerea față de antrenorii Elias Charalambous și Mihai Pintilii și a lăsat de înțeles că nu se pune problema unei schimbări la nivelul băncii tehnice.



Giovanni Becali: ”L-aș pune pe Șumudică la FCSB”



În același timp, Giovanni Becali, agentul FIFA și vărul patronului de la FCSB, îl propune pe Marius Șumudică la ”cârma” staff-ului tehnic. Fostul antrenor de la Rapid este liber de contract din vară, după ce s-a despărțit de echipa sa de suflet, iar acum ar fi aproape de a semna în China.



„Echipa e frântă din mai multe părți. Eu aș schimba antrenorul. Haide să încercăm și altceva. Îmi pare rău de el, că e băiat bun, cuminte, de de-ai noștri, ortodox. Haide să punem un alt antrenor, să vedem. Haide să-l pun pe Șumudică, pe nebun, haide, mă, să-l pun, că tot vorbește cu Gigi la telefon.



Îi spui lui Charalambous: ‘Tu ești copilul meu, ești plătit în continuare. Dar lasă-mă anul ăsta să văd ce fac cu un nebun’. Cipriotul e prea cuminte, e nevoie de un șoc acolo. Să ia jucătorii separat și să-i întrebe ce au. E o degringoladă totală la echipă! Creierele jucătorilor se pot spăla prin venirea antrenorului, prin întâlniri”, a spus Giovanni Becali, la Fanatik.ro.



”Instalat” în aprilie 2023 la FCSB, Elias Charalambous este antrenorul cu care echipa a reușit să câștige ultimele două titluri. Cipriotul a bifat 152 de meciuri la echipa sa, iar 79 au fost victorii. 38 dintre acestea s-au încheiat la egalitate, iar restul de 35 au fost înfrângeri.



Pentru campioana României este a patra partidă consecutivă fără victorie în toate competițiile. Anterior a înregistrat următoarele rezultate: 1-1 cu Petrolul, 3-3 cu Hermannstadt și 1-3 cu Basel.



Echipele din Steaua Roșie - FCSB

