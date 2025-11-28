Visul de Champions League al lui FCSB a fost spulberat în acest sezon în al doilea tur preliminar al competiției, când campioana României a fost eliminată de KF Shkendija din Macedonia de Nord, 0-1 în deplasare și 1-2 pe teren propriu.

Ajunsă în preliminariile Europa League, FCSB a reușit să treacă de FC Drita din Kosovo, 3-2 acasă și 3-1 în deplasare, obținând în cele din urmă calificarea în grupa unică a competiției.

FC Drita - KF Shkendija 1-0 și Drita este pe loc de calificare directă în optimi



Fostele adversare ale campioanei României au ajuns în schimb ambele în Conference League, acolo unde s-au înfruntat joi seara, în etapa a patra.

Câștig de cauză au avut gazdele de la FC Drita (foto), care s-au impus cu 1-0.

Golul victoriei a fost marcat de Arb Manaj, în minutul 20. VIDEO AICI

”What a team!”, a postat la final FC Drita, aflată acum pe loc de calificare directă în optimile Conference League.

Clasamentul din Conference League

