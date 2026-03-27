Portarul în vârstă de 25 de ani și-a pierdut locul de titular la roș-albaștri în favoarea lui Matei Popa (18 ani), pentru respectarea regulii U21. Deși echipa a intrat în play-out și a fost preluată de Mirel Rădoi, situația fotbalistului a rămas neschimbată, el stând pe bancă în primele două meciuri din această fază a competiției.

Implicarea lui Giovanni Becali

Târnovanu nu a mai apărat de la meciul cu Fenerbahce din Europa League, disputat în urmă cu două luni, pierzând inclusiv contactul cu echipa națională. Impresarul său a anunțat că va interveni personal pe lângă patronul echipei pentru a obține o mutare la finalul sezonului.

„Ce să mai spun? Se simte rău (n.r. Ştefan Târnovanu). Așteaptă să facă ceva. Indiferent ce se va întâmpla, voi face o excepție. Mă duc eu cu tupeu și zic ceva. Fac eu pentru el. Caut un contract civilizat, ceva elegant pe patru ani. Ajut și clubul, recuperează niște bani. Gigi zicea că are clauză, dar nu am avut nicio ofertă. Din ce știu, nu are clauză. I se face o nedreptate. În sfârșit”, a spus Giovanni Becali pentru Fanatik.

Evaluat la 3,8 milioane de euro de site-urile de specialitate, Ștefan Târnovanu se află sub contract cu FCSB până în 2028.