Israelianul ajunge la FCSB liber de contract de la Kairat Almaty, echipă pentru care a marcat și în Champions League, chiar împotriva lui Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu.

FCSB pregătește alte două transferuri

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a anunțat că FCSB mai pregătește alte două transferuri.

Se pare că cei doi fotbaliști care vor ajunge la campioana României vin din străinătate, însă Gigi Becali & co. vor să țină secret acest lucru până când lucrurile se vor definitiva.

”Stați liniștiți. Am sursele mele și știu că mai vin cel puțin doi fotbaliști. Nu jucători, fotbaliști, de aceea mai durează puțin negocierile. Nu sunt români, dar nici nu pot spune despre cine e vorba.

Chiar felicit conducerea că nu mai spune înainte numele jucătorului dorit, pentru ca prețul exploda mereu. La ce jucători știu că vin, stau liniștit și în acest sezon”, a spus Gheorghe Mustață la Templul Sportului.

Anunțul lui Gheorghe Mustață, un apropiat al lui Mihai Stoica, este surprinzător în condițiile în care, după ce a confirmat transferul lui Ofri Arad, Gigi Becali a anunțat că nu va mai face niciun transfer.

