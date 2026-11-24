Gigi Becali nu a stat prea mult pe gânduri după remiza cu FC Argeș! Încă un transfer la FCSB

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În ciuda schimbărilor la nivel tehnic din ultima perioadă, FCSB nu a reușit să se impună în primul meci disputat după pauza competițională. Formația condusă de Laurențiu Reghecampf a remizat la Mioveni, scor 0-0, în fața FC Argeș.

Gigi Mustață îl face praf pe Dani Coman

Totuși, duelul cu FC Argeș a mai adus în față un episod trist pentru sportul de performanță. Mai exact, Ștefan Târnovanu a intrat într-un conflict cu copiii de mingi, după ce aceștia îi „furau” mingile de lângă poartă.

La scurt timp după fluierul final, Dani Coman a criticat dur gestul portarului, despre care a spus că are o „atitudine de spatele blocului”.

Cele spuse de președintele piteștenilor au primit replica. Gigi Mustață l-a atacat pe Dani Coman, despre care a declarat că „el i-a învățat pe cei mici să mute mingile”. Totodată, liderul Peluzei Nord cere ca FC Argeș să fie amendată pentru gesturile reprobabile.

„Asta e munca ta de președinte, de fair-play, să-i pui pe copii să mute copetele? Ar fi trebuit să-i fie rușine lui Dani Coman de ceea ce se întâmplă. După primul gest, trebuia să sune responsabilul copiilor și să-i spună să oprească acea mizerie. Pentru că se face de râs atât el, cât și clubul. Vede lumea la televizor și râde de ei.

Cum să-i înveți să facă asta la vârsta lor? E bătaie de joc. În mod normal, FRF sau LPF, nu știu cine, trebuia să le dea o amendă atât de mare, încât să-i doară și să nu mai facă așa ceva data viitoare. Dai lecții când alții trag de timp împotriva ta, iar tu faci asta la 0-0?

Eu zic chiar că el i-a pus să facă așa ceva, mai ales că a văzut și nu a intervenit. S-a întâmplat de 3-4 ori. După meci, în loc să spui, măcar de ochii lumii, că faci o anchetă și îl vei pedepsi pe cel vinovat, tu te cerți cu Târnovanu. Păi ai ajuns tu, un portar de duzină cum ai fost, să-l cerți pe Târnovanu?! Asta ești. Ai arătat din nou”, a declarat Gigi Mustață, pentru canalul de YouTube Templu Sportului.