Fără victorie în campionat din luna august, FC Argeș a produs surpriza contra lui Dinamo și a câștigat cu 2-1. Reușita decisivă a venit în prelungiri și i-a aparținut lui Mamadou Mendy, după o mare eroare a lui Nikita Stoinov. Piteștenii au urcat temporar pe locul 11 în Superliga, după 15 etape.

Dani Coman, după FC Argeș - Dinamo 2-1: "Am avut și șansă, trebuie să o recunosc"

Dani Coman a recunoscut că FC Argeș a beneficiat și de o doză importantă de șansă și spune că ezită să se entuziasmeze foarte tare, având în vedere un precedent din acest sezon.

"A fost o primă repriză senzațională din partea noastră. Știam valoarea echipei Dinamo. Bogdan Andone și staff-ul său au pregătit foarte bine jocul. Am făcut un presing foarte bun, am fost o echipă agresivă, așa cum am fost anul trecut. În a doua repriză, valoarea individuală a jucătorilor de la Dinamo și-a spus cuvântul. Au avut poate mai multe ocazii, iar noi am avut și șansă. Chiar dacă am făcut un meci bun, am avut și șansă, trebuie să o recunosc. Fără șansa pe care am avut-o nu știu dacă reușeam să câștigăm.

Noi am mai câștigat împotriva echipelor mari ale campionatului, în sezonul trecut. Înainte de meci, tot speram să revină și la noi norocul. Noi nu suntem o echipă care să se lupte pentru play-off, dar nici una care să se lupte pentru evitarea retrogradării. Tot speram să se spargă ghinionul ăsta și să urcăm în clasament. Am avut meciuri în care adversarul nu a fost mai bun decât noi și totuși am pierdut.

N-aș vrea să mă entuziasmez prea tare. Am avut un meci foarte bun și cu U Cluj, 2-2, după care ne-am întors și am făcut un meci lamentabil cu UTA. Jucătorii să înțeleagă că e doar un prim pas pentru ceea ce ne dorim. Am câștigat doar un prim meci, chiar dacă a fost contra unei echipe bune. Trebuie să luptăm și să ne ridicăm în clasament", a spus Dani Coman, președintele lui FC Argeș, sâmbătă, la VOYO Sport Live.

Dani Coman: "Nicolescu a luat cea mai bună decizie când a plecat Kopic"

Dinamo nu mai pierduse în campionat din prima etapă, de la 0-1 cu Petrolul, iar Dani Coman a lăudat decizia conducerii rivalei de a-l înlocui pe Zeljko Kopic cu Nuno Campos.

"Eu cred că Dinamo poate menține acest ritm, dar nu știu exact ce se întâmplă acolo. Ei au un președinte bun, pe Andrei Nicolescu. El a demonstrat. A luat poate cea mai bună decizie când a plecat Kopic. A adus un antrenor bun, care se pliază foarte bine pe jucătorii din lot. Au putere să meargă mai departe", a mai spus Dani Coman.

Dani Coman, comparație între Dinamo, Craiova și FCSB

Ulterior, președintele lui FC Argeș a făcut o comparație între Dinamo și Universitatea Craiova, introducând-o ulterior în ecuație și pe FCSB.

"Craiova mi se pare că are un lot mai bun (n.r - decât Dinamo). Aici mă refer și la banca de rezerve. Dinamo are individualități, un joc ofensiv foarte bine pus la punct, dar, în momentul de față, cred că este mai puternică Universitatea Craiova.

Totuși, dacă mă întrebați de Craiova și Dinamo, FCSB are poate cei mai buni jucători din campionat, luați individual", a mai spus Dani Coman.