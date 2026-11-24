”Militarii” se află acum pe locul 16 în Liga 2, după ce au acumulat șapte înfrângeri și doar două victorii în primele 14 etape.

Iar suporterii din Ghencea au luat foc, dovadă comentariile la postările făcute de pagina oficială Steaua București:

”nu mai postati frate cu dezastrele clubului Steaua București!!!! Pt ce postați de 2-3 ori toate aceste rezultate rușinoase???”

”Nu înțeleg ce mai așteaptă Oprița. Cred că vrea să retrogradeze echipa”

”Plecați din GHENCEA cu toți 😡😡😡

Jucătorii și antrenorii de serie C”

”Danioff numit comandant pentru a distruge clubul. Bine că nu este război deocamdată, că cu un asemenea comandant mor soldații nevinovați”

”D E M I S I A OPRIȚA OBRAZ GROS 📢”

”Praf si pulbere, rușine!”

”Rusine trădătorilor din conducere Steaua București !!”

”Oprita cred ca doreste retrogradarea...ca la anul...sa fie inca antrenor..sa promoveze in liga a 2 a . Cred ca asta urmareste”

”Demisiaa cu totii!”

”Oprița și danioff DEMISIA pentru incompetență”

”Ce rușine”

”La finalul partidei a venit un agarici cu ochelari supărat tare că spectatorii cer demisii și plecarea jucătorilor, plătiți degeaba”

”Danilof a fost numit politic pentru a distruge echipa. În caz de război cu un astfel de comandant soldații ar dispărea nevinovați. Danilof DEMISIA. Talpan comandant”

”Steaua București 😡😡😡😡😡 Mulțumim managerilor clubului pentru rezultatele extraordinare la toate sporturile pe echipe! 😡😡😡 Manageri plătiți cu bani multi pentru a distruge tot clubul!

Cu un comandant care a fost îngrijitor de gazon, se vad rezultatele! 😡😡😡

Si mai sunt unii senili & naivi care inca nu vor asociere cu un privat, sau privați, cu management profesionist pentru ceea ce înseamnă fotbalul in anul 2026! Asta înseamnă Steaua cu funcționarii publici pe funcții de ‘patroni’! Un dezastru! Dezastru! 😡”

”Ați distrus Steaua, a ți tinut o captiva la minister ani de zile.

Scopul vostru este să o distrugeți!”

”Aveți drept de retrogradare?”

”Conducerea ??!!!?!?!?

Demisiaaaa !!!!!”

Înfrângere umilitoare în Ghencea pentru Steaua

Chindia Târgovişte a învins luni, în deplasare, scor 3-0, formaţia CSA Steaua Bucureşti, în etapa a 14-a din Liga 2, după ce dâmboviţenii au jucat mai bine de o jumătate de oră în zece.

Cea mai mare ocazie a primei reprize din meciul disputat în Ghencea a fost bara lovită de oaspeţi, în minutul 19, prin Sekou Camara, şi la pauză s-a intrat cu scor egal.

Tot Camara, fostul jucător al Stelei, a deschis scorul în minutul 53, iar după cinci minute dâmboviţenii au rămas cu un om în minus, după eliminarea lui Saeed Issah.

Chiar şi în inferioritate, elevii lui Leo Grozavu au decis soarta meciului cu două goluri marcate de Cristian Neguţ, în minutele 70 şi 79.

Steaua – Chindia 0-3 şi oaspeţii sunt lideri în Liga 2, cu 33 de puncte. Steaua se află pe locul 16, cu 11 puncte.

Foto: Steaua București

Clasamentul din Liga 2