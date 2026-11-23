În ciuda schimbărilor la nivel tehnic din ultima perioadă, FCSB nu a reușit să se impună în primul meci disputat după pauza competițională. Formația condusă de Laurențiu Reghecampf a remizat la Mioveni, scor 0-0, în fața FC Argeș.

Dani Coman, atac dur la adresa lui Ștefan Târnovanu

FCSB a avut o sumedenie de ocazii, dar fără succes, golul de pe tabelă lipsind. După rezultatul de la Mioveni, roș-albaștrii ocupă locul 9 în SuperLiga, cu 22 de puncte acumulate în primele 16 runde.

Totuși, duelul cu FC Argeș a mai adus în față un episod trist pentru sportul de performanță. Mai exact, Ștefan Târnovanu a intrat într-un conflict cu copiii de mingi, după ce aceștia îi „furau” mingile de lângă poartă.

La scurt timp după fluierul final, Dani Coman a criticat dur gestul portarului, despre care a spus că are o „atitudine de spatele blocului”. Președintele piteștenilor susține că Târnovanu nu are voie să se certe cu cei mici, în condițiile în care este jucător de echipa națională și ar trebui să fie un exemplu.

„Vom schimba copiii de mingi la meciul următor. Dacă erau alții, FCSB câștiga, atitudine de spatele blocului. Ar trebui să aibă altă atitudine pentru că e un portar bun, de echipă națională. El nu ar trebui să se certe cu copiii de mingi pentru că este un exemplu. Cei mici au idoli.

Ar trebui să întrebați vreo 3 sferturi din Pitești, am văzut că sunt numai pricepuți. Oamenii din Pitești au vorbit în perioada asta mai mult decât ar trebui. Va veni momentul când voi vorbi și voi da și nume”, a spus Dani Coman după 0-0 cu FCSB.