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Din articol Petrolul, avertizată de primarul din Ploiești

SuperLiga avansează cu pași repezi, iar duelul dintre Sepsi și Rapid a tras cortina pentru runda cu numărul 16. Revelația primei jumătăți de sezon este, fără doar și poate, Petrolul. Petrolul, avertizată de primarul din Ploiești Formația din Ploiești, sub comanda lui Ricardo Sousa, a acumulat nu mai puțin de 30 de puncte în primele 16 etape, ocupând astfel poziția a 4-a în ierarhie. Deși pe plan sportiv echipa performează, oficialii din Ploiești s-au arătat deranjați de ultima propunere a conducerii „găzarilor”. Mai exact, edilul Mihai Polițeanu a criticat dur ultima propunere a lui Claudiu Tudor. Edilul din Ploiești susține că președintele Petrolului a venit în față cu o propunere „100% penală”. Mai exact, Claudiu Tudor ar dori ca 41 de angajați ai clubului să fie mutați la CSM Ploiești, asta pentru a fi plătiți din bani publici, însă ca activitatea lor să continue la Petrolul. Mihai Polițeanu a prezentat pe larg datoriile însumate pe Petrolul, cât și dorința oficialilor de la Petrolul de a se „abona la banul public”.

„Conducerea vremelnică a clubului Petrolul Ploiești ne propunere o afacere 100% penală. Nu aş fi scris public despre mizeria infracţională pe care dl. Claudiu Tudor, preşedinte al ACS Petrolul 52, a propus-o autorităţii publice locale dacă conducerea clubului se liniştea şi înţelegea că nu am de gând să încalc legea indiferent de presiuni şi înţelegerile pe sub masă făcute cu diferiţi politicieni locali. Pe scurt, dl. Claudiu Tudor a dorit să mute 41 de angajaţi ai asociaţiei dumnealui în curtea Clubului Sportiv Municipal Ploieşti (clubul primăriei) şi să fie plătiţi din bani publici în timp ce lucrează pentru asociaţia dumnealui. Este cazul infracţional Liviu Dragnea înmulţit cu 20 în care diferite persoane sunt plătit din bani publici pentru servicii fictive. E caz de puşcărie 100%. Cei 41 de angajaţi sunt nu doar antrenori, ci şi magazioneri, operatori video, maseuri etc. şi ar fi avut salarii până la 5000 de lei net, plătite lunar din bani publici pentru munca depusă la o entitate privată. Şmecheria asta au propus-o şi clubului AlPHa al Consiliului Judeţean, care, ca şi în cazul primăriei, a refuzat să fie părtaş la o astfel de porcărie penală", a scris primarul pe Facebook. 1. Nu am de ce să mă văd cu dl. Tudor să negociez încălcarea legii. Aşa cum nu există opţiunea de a fi puţin gravidă, aşa nu există opţiunea de a fi puţin sau mai mult penal. Nu am ce discuta cu astfel de persoane nici acum, nici în viitor; 2. Nu primarul semnează astfel de contracte, deci nu există legal variantele vehiculate că a) am vrut să semnez sau b) nu am vrut să semnez. Eu doar l-am informat pe directorul CSM că dacă el sau altcineva semnează astfel de contracte voi sesiza organele de cercetare penală; 3. Atât timp cât voi fi primar nu există opţiunea ca din banii publici ai ploieştenilor să fie acoperit jaful generalizat şi/sau incompetenţa de la nivelul administrativ al ACS Petrolul 52; 4. În 2025, ACS Petrolul 52 avea datorii de circa 46,5 milioane de lei, dintre care circa jumătate la bugetul de stat; 5. În decembrie 2025, personajele care au dus financiar clubul de gard au înfiinţat ACS Lupii Tineri Ploieşti, care a preluat lichidităţile din drepturile TV în valoare de circa 6 milioane de lei. Cu alte cuvinte, primii paşi pentru a eluda legea şi, eventual, a lăsa pasivul pe ACS Petrolul 52 lăsând pe viitor creditorii cu ochii în soare, inclusiv bugetul de stat şi bugetul local (datorii de circa 500 de mii de euro). Ploieştiul a mai trăit povestea asta şi acum Curtea de Conturi întreabă de milioanele de euro lipsă din vremurile de demult; 6. În timp ce încearcă să forţeze autoritatea locală să le dea ilegal bani publici pe mână, deci să comită infracţiuni, doar în 2025 domnii care nu mai pot de grija brand-ului Petrolul au scos din asociaţie, fiecare pentru sine, următoarele sume: Claudiu Tudor - puţin sub 750.000 de lei; Cristian Fogarassy - aproape 600.000 de lei; Adrian Bădic - 1.375.000 de lei; Răzvan Mihai Mateescu - 1.069.000 de lei.

Mihai Polițeanu, primarul din Ploiești

Nu ştiu cum i-au scos, că dintr-o asociaţie nu poţi scoate bani decât pentru salarii sau eventuale returnări de împrumuturi. Prin definiţie, o asociaţie e o organizaţie non-profit. Poate nişte instituţii ar trebui să verifice. Voi propune, aşa cum am spus deja, să bugetăm în 2027 refacerea integrală a gazonului, sistemelor de irigaţie şi drenaj (refacerea cu totul, practic, a suprafeţei de joc); Nu voi forţa recuperarea datoriilor pe care clubul le are faţă de primărie şi CSM, dacă legea ne va permite eşalonarea lor; Vom continua să plătim lumina, mentenanţa stadionului, a gazonului, curăţenia, încălzirea şi multe altele la stadion din bani din bugetul local, chiar dacă Petrolul nu a mai plătit niciun leu din 2023. Evident, asta cu condiţia ACS Petrolul să ajungă să-şi plătească aceste datorii, chiar dacă eşalonate, într-un termen rezonabil; În momentul în care îşi va fi plătit datoriile către bugetul de stat şi bugetul local, voi invita clubul să intre în programele competitive legale de finanţare din bani publici dedicate ONG-urilor şi activităţilor sportive. Aşa cum le-am transmis de altfel încă de acum peste 1 an: plătiţi-vă datoriile şi deveniţi eligibili pentru finanţare publică în proceduri competitive. Domnii aceştia, care nu reprezintă brand-ul Petrolul Ploieşti, au crezut că şmecheriile şi negocierile politice pe sub masă ţin loc de lege şi de reguli. Nu e cazul", s-a arătat în postarea oferită de Mihai Polițeanu pe Facebook.

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