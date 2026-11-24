Dorit de mai multe echipe din zona arabă în ultima perioadă, Edi Iordănescu este în negocieri avansate cu Watford, echipă din liga secundă engleză, așa cum a anunțat și reputatul jurnalist Fabrizio Romano.

Potrivit relatărilor din presa britanică, Edi Iordănescu (48 de ani) ar trebui să zboare în Anglia în cursul zilei de marți pentru a semna contractul și a fi prezentat oficial la Watford.

Ciprian Marica, impresionat de lovitura dată de Edi Iordănescu: ”Senzațională mutarea”

Ciprian Marica, fostul internațional, este convins că mutarea ar reprezenta o performanță impresionantă pentru fostul selecționer al României, chiar dacă ”renii” nu sunt implicați, momentan, în cursa pentru promovarea în Premier League.

„Senzațională mutarea! Edi Iordănescu a demonstrat la echipa națională și a plecat într-un moment când era pe cai mari. Poate a exagerat și el, poate a vrut să se simtă mai mult apreciat, dar pentru România a făcut o treabă excelentă. A scos maximul dintr-o generație așa-zis de suflet. Mi se pare că în continuare și-a lăsat ușa deschisă, atât la națională, cât și la orice club din România.

Puțini antrenori români, în afară de Cristi Chivu și Răzvan Lucescu prin Grecia... Ar fi o mare performanță și m-aș bucura pentru el. Watford are puțină respirație față de Burnley și Derby County. Mamă, și are meci direct cu Derby peste două etape. Da...

Înseamnă că nu se pune problema de promovare anul ăsta. Mai mult de menținere, salvare. Cel mai bun jucător al echipei este portarul”, a spus Ciprian Marica, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

Iordănescu ar urma să îi ia locul italianului Alessio Dionisi (46 de ani), cel care preluase echipa în vară și care a fost demis de la Watford în cursul zilei de duminică, după 0-4 contra lui Sheffield United.

Iordănescu a pregătit de-a lungul carierei echipe precum FCSB, CFR Cluj, Astra Giurgiu, Pandurii Târgu Jiu și Legia Varșovia. La echipa națională, a obținut calificarea la EURO 2024, unde România a ajuns până în optimile de finală, fază în care a fost eliminată de Olanda, scor 0-3.