Răzvan Lucescu (57 de ani) s-a întors, în vară, în Orientul Mijlociu, în Qatar, dar aventura sa fotbalistică aici, la Al-Sadd Doha, îl duce, o dată la câteva săptămâni, în Arabia Saudită, unde a atins Everestul fotbalului asiatic!

Explicația ține de faptul că, potrivit programului din Champions League Elite, Al-Sadd are numai puțin de cinci confruntări cu formațiile din Saudi Pro League! Au fost deja meciurile cu Al-Hilal Riad (0-2), Al-Qadsiah (1-1) și Al-Ahli Jeddah (0-0). Iar diseară, de la ora 20:15, ora României, Al-Sadd va juca, la Riad, cu Al-Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo.

Lucescu: „Câștigarea Champions League, cea mai fericită zi din viața mea de antrenor!“

Revenit la Riad, oraș de la care are foarte multe amintiri plăcute, de pe vremea când a pregătit Al-Hilal, între 2019 și 2021, Lucescu jr a făcut o mărturisire emoționantă. Pentru că, fix astăzi, pe 24 noiembrie, se împlinesc 7 ani de la performanța sa cea mai mare în fotbal, ca antrenor.

„24 noiembrie reprezintă o zi specială pentru mine. Am spus-o și mă repet: Riad, în perioada în care am fost antrenor la Al-Hilal, reprezintă cea mai frumoasă perioadă din viața mea de antrenor. Pentru că am reușit să facem tripla. E o realizare cu care se pot mândri puțini antrenori care au fost la această echipă. Dar am pomenit de data de 24 noiembrie, pentru că atunci a fost returul finalei Champions League, meci care ne-a adus trofeul. A fost cea mai frumoasă zi din viața mea de antrenor! Cât timp voi trăi, voi păstra în sufletul meu amintirile din perioada Al-Hilal“, a spus Lucescu jr.

A câștigat Champions League de o manieră incredibilă

Dubla de care a amintit acum tehnicianul român a avut loc, în 2019. Atunci, în primul său sezon la Al-Hilal Riad, Răzvan Lucescu a cucerit trofeul de Champions League de o maniere impresionantă.

În ultimul act, echipa sa a întâlnit Urawa Red Diamonds din Japonia, favorită pe hârtie. Mai ales că japonezii au disputat manșa secundă, cea decisivă, pe teren propriu. N-a mai contat însă acest amănunt! Al-Hilal a câștigat acasă, pe 9 noiembrie 2019, scor 1-0. Apoi, în returul de pe 24 noiembrie 2019, saudiții s-au impus și mai clar: 2-0 în deplasare. A fost o victorie imensă, obținută pe un stadion ostil, cu peste 58,000 de spectatori în tribune.

Datorită câștigării Champions League, în 2019, Răzvan Lucescu e considerat printre cei mai mari antrenori din istoria clubului Al-Hilal Riad. Ulterior, românul a făcut tripla, cucerind și titlul și cupa cu gruparea din Saudi Pro League.