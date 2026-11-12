În ultimele zile, Becali l-a criticat dur pe MM Stoica și i-a reproșat modul în care a gestionat campaniile de transferuri. Patronul a anunțat că acesta nu se va mai ocupa de achiziții, iar despărțirea definitivă a fost confirmată în jurul zilei de joi, 12 noiembrie.

Pe lângă Mihai Stoica, și directorul sportiv Florin Cernat va pleca în următoarea perioadă de la echipă. FCSB a bifat câteva nume și la capitolul ”veniri”, după ce Mihai Pintilii și Costin Curelea s-au întors la echipă.

Dumitru Dragomir îl recomandă pe Dani Coman la FCSB

Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, este de părere că înlocuitorul perfect pentru Mihai Stoica este chiar în Superliga României. Fostul șef al LPF îl recomandă pe Dani Coman, în prezent președinte la FC Argeș. Este, totuși, un scenariu foarte puțin probabil, ținând cont de trecutul rapidist al fostului portar.

„E cea mai mare pierdere de când a luat Gigi Becali echipa. Eu am avut multe conflicte cu Meme Stoica, dar e conducător adevărat. Nu pot să spun că nu are valoare. Nu sunt în 5 în toată țara. Unde găsești unul care să îl înlocuiască pe Mihai Stoica? Trebuie să fii erou național să reziști atâția ani?

Și el și Argăseală sunt superprofesioniști. Gigi Becali a dat niste declarații foarte puternice, deși nu cred că și-a dorit să plece Meme. Nu și-a dat seama că va jigni atât de tare.

Asta e spusă cu schepsis. L-a lezat pe Gigi că e un tip orgolios și l-a împins să își dea demisia. O să regrete enorm Gigi, dar nu știu dacă o să îl lase să plece.

Numai Dani Coman îl poate înlocui la FCSB. Mai e Cristi Bobar la Reșița, conducător tare, Nicolescu de la Dinamo și Răzvan Zamfir de la U Cluj care are ochi la jucători, ca scouter e numărul unu. Pe el trebuia Becali să îl ia pentru transferuri”, a spus Dragomir, potrivit Fanatik.ro.

MM a decis să renunțe la funcția de conducere pe care o ocupa, după ce Gigi Becali a ieșit public și a spus că i-a redus atribuțiile în cadrul clubului, deoarece „nu și-a făcut treaba”.

Astfel, Mihai Stoica a pus punct celui de-al doilea mandat al său la FCSB, început în urmă cu 16 ani, într-un sezon în care fosta campioană a României luptă pentru calificarea în play-off.