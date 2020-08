BREAKING NEWS! Gigi Multescu s-a despartit OFICIAL de Dinamo! Anuntul clubului si ce se va intampla cu 'Smurdul' 

Dinamo i-a reziliat contractul lui Gigi Multescu la mai bine de o luna de cand a preluat clubul.

Oficialii 'cainilor' au facut anuntul prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul oficial al clubului. El va fi inlocuit pe banca tehnica de Cosmin Contra, care a ajuns in aceasta dimineata in Romania.

Multescu ar putea ramane in continuare la club dupa cum se arata in comunicat, iar functia sa urmeaza sa fie anuntata.

"Multumim, Gheorghe Multescu!

Bucuresti, 26 august 2020. Dinamo Bucuresti si Gheorghe Multescu au convenit astazi, pe cale amiabila, incetarea contractului de antrenor principal al echipei din Stefan cel Mare.

Gheorghe Multescu va ocupa o noua functie in cadrul clubului, pozitia urmand a fi stabilita, zilele urmatoare, de comun acord cu conducerea executiva a dinamovistilor.

Numit la conducerea tehnica a ros-albilor pe 14 iulie 2020, in cel mai dificil moment din istoria de 72 de ani a clubului, Gheorghe Multescu a avut rezultate remarcabile la Dinamo intr-o perioada in care alti antrenori au refuzat sa preia echipa si au preferat sa fuga cat mai departe de stadionul din Stefan cel Mare pentru a nu-si pata palmaresul.

Cu un lot decimat de probleme medicale, cu 18 jucatori confirmati pozitiv la testarile pentru diagnosticarea Covid-19, cu doua saptamani de izolare la domiciliu, Gheorghe Multescu a reusit sa salveze echipa noastra carantinata si sa aiba rezultate cu care alti antrenori dinamovisti nu se pot lauda in conditii normale ale fotbalului.

In numele tuturor dinamovistilor, nu putem decat sa-i multumim domnului Gheorghe Multescu pentru tot ce a facut pentru Dinamo.

Dincolo de cuvinte sau cifre, Gheorghe Multescu ramane un profesionist, un om de cuvant, un dinamovist incontestabil in istoria clubului nostru.

Noua conducere executiva a clubului apreciaza calitatile fostului antrenor principal al primei echipe si considera ca Gheorghe Multescu este o persoana foarte importanta in noua structura organizatorica la Dinamo Bucuresti.

1 victorie si doua remize a adunat Gheorghe Multescu pe banca ros-albilor, fiind neinvins in ultimele doua meciuri din campionatul trecut (FC Voluntari vs Dinamo Bucuresti 1-2, Dinamo Bucuresti vs Viitorul Constanta 1-1) si in prima etapa a acestui sezon competitional (Dinamo Bucuresti vs Hermannstadt 1-1)", se arata in comunicatul clubului.