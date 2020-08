Dezvaluirile lui Gigi Multescu! Cum i-a resuscitat "Smurdul" pe jucatorii neplatiti de la Dinamo: "Ne-am asezat pe teren. Le-am spus ca eu sunt jucator, nu sunt antrenor"

In ciuda problemelor financiare, Multescu si-a motivat jucatorii neplatiti de Dinamo.

Oficial, Gigi Multescu (68 de ani) nu mai este antrenorul lui Dinamo. Dupa ce si-a reziliat contractul, la plecarea de la sediul conducerii lui Dinamo, acesta a explicat felul in care i-a convins pe jucatorii neplatiti sa-si gaseasca motivarea pentru a putea juca in continuare. De asemenea, "Smurdul" este optimist in ceea ce priveste transferurile si spune ca echipa se va putea redresa.

"Stiti cum? Ne-am asezat pe teren. Le-am spus ca eu sunt jucator, nu sunt antrenor. Haideti sa discutam problemele ca intre jucatori! Daca noi nu ne antrenam, ce castigam? Avem numai de pierdut. Haideti sa castigam, ca sa fie ei datori la noi. Sigur ca au reactionat pozitiv. A contat foarte mult venirea lui Rufo la Saftica.

Tinand cont ca obiectivul este cel putin play-off-ul, sigur ai nevoie de intariri. Au si inceput, l-au adus pe polonezul Gol, un jucator de valoare, o carte de vizita deosebita. Acest gen de jucatori de valoare si cu cota si o sa faca o echipa. Sunt convins!

Sunt optimist! Ei au început sa transfere jucatori de valoare. Daca vor continua cu acest gen de transferuri de calitate, eu zic ca vor face o echipa buna. Achim este un plus”, a declarat Gigi Multescu.