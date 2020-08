SPIONII l-au turnat pe Multescu: "Sibiul a avut insideri pe la noi, au stiut ce jucam!" Ce spune de PLECARE: "Sa faca ce vor! Am tot auzit ca vine Contra!"

Multescu a stat pentru ultima oara pe banca lui Dinamo la 1-1 cu Hermannstadt. Cosmin Contra e asteptat marti la Bucuresti pentru ultimele negocieri inaintea semnarii contractului cu 'cainii'.

Multescu e multumit de jocul lui Dinamo in fata Sibiului. Antrenorul crede ca scorul corect al partidei ar fi fost 5-4. Multescu e suparat ca Ruben Albes i-a aflat tactica si vorbeste despre 'insideri' care i-au informat pe sibieni. Venirea lui Contra nu e un subiect pe marginea caruia Multescu vrea sa comenteze. E gata sa se retraga in momentul finalizarii tratativelor.

"Am inceput mai greu, Hermannstadt are jucatori de mare calitate, vreo 3-4. Am fost in urma lor, am reactionat tarziu. La pauza am schimbat tactic multe lucruri, jocul s-a schimbat in favoarea noastra. Puteam sa castigam in repriza a doua, am ratat ocazii incredibile. Am jucat 3-4-3, ei au avut insideri pe la noi, au stiut ce jucam noi. L-am urcat pe Bejan sa-l blocheze pe Jo. Nu mai zic nimic de penalty. Daca n-a dat, n-a fost. Repriza a doua trebuie sa fie un punct de pornire pentru un nou fel de a juca.

Trebuie sa avem si calitate in executii. Degeaba alergi, muncesti. Tucudean e un vis prea frumos pentru noi, e unul dintre cei mai buni atacanti. Ii urez sa fie sanatos, il imbratisez, il stiu foarte bine. Pentru noi ar fi extraordinar. Nu stiu care e situatia cu el. Eu astept in continuare transferuri. Vor sa faca, fac.

Nu stiu ce va fi. Imi spuneau ziaristii ca vine Contra de 3-4 zile. Ce sa zic? Ce sa comentez? Cat sunt aici, imi fac datoria in cel mai profesionist fel si sa scot maximum din ce avem. Daca sunt patronii noi la Dinamo, accept orice ca sa fie in regula pentru Dinamo. Ma dau la o parte, sigur, daca vine altcineva.

Parerea mea e ca trebuia sa fie 5-4 scorul azi. E foarte bine ca am jucat pe National Arena, cred ca e cea mai buna hotarare luata de noua conducere. Au inceput sa se urneasca lucrurile. In ce viteza, in ce sens, nu pot sa spun. Imi fac datoria, mai departe vom vedea", a spus Multescu la Digisport.