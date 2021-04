Gigi Multescu da cartile pe fata si spune ca e decis sa plece! "E foarte mult stres, mai bine renunt!" Ce s-a intamplat cu Adam Nemec

Dinamo a pierdut cu Academica Clincei, 1-3, in ultima etapa a sezonului regulat din Liga 1.

Criza continua la Dinamo, dupa ce a pierdut un nou meci in Liga 1, 1-3, contra celor de la Academica Clinceni. Dupa partida, antrenorul echipei, Gigi Multescu, a anuntat ca ar vrea sa renunte, iar speculatiile ii dau ca favoriti pe Rednic sau Bratu sa revina la club. Tehnicianul si-a intarit punctul de vedere spus dupa meci si anunta ca stresul acumulat il face sa-si doreasca in continuare sa renunte.

"Sunt timpuri nebune, e pandemie, se poate intampla orice. Cu o etapa inainte am jucat in 8 oameni, aseara s-a intamplat ce s-a intamplat. Nu ma asteptam sa fie 3-0 in minutul 17. Aceasta echipa are si un antrenor de mare succes, fost elev al meu, Ilie Poenaru. Are un mare merit. La antrenament fac ce le cer, dar la joc, din pacate, nu reusim sa facem asta. Antrenamentul e antrenament, totusi, la meci cativa centimetri pot face diferenta si sa gresesti. Grupul e destul de unit, chiar daca mai exista unele discutii despre salarii, ca unii castiga mai mult, dar astea erau si pe vremea mea.

La Nemec e o situatie obiectiva, e o vorba de viata si de moarte. Nu pot sa spun ca nu am ok-ul de la el. Si daca lucrurile stateau foarte bine din punct de vedere sportiv, Grigore nu avea voie sa faca asa ceva. Le-am spus jucatorilor ca in perioada asta trebuie sa fie niste 'fete mari'. Transferurile nu au fost ratate. Kongshavn a fost maginific la Cluj. La fel si Albentosa. Sunt doua transferuri reusite. Akpala este un atacant de careu, cred ca am gresit ca l-am bagat. El arata foarte bine, l-am vazut.

Da, deocamdata nu poate sa ne ajute. M-am gandit ca e un oportunist in careu si poate o baga in poarta. Eu inclin sa ma opresc, daca mi se va cere sa continui si nu va exista o alternativa mai buna, poate voi continua. Acum sunt confuz. Ma consum foarte mult. S-au adunat. Un nou episod in care sa am mari emotii, imi pot aduce probleme cu inima. Sunt sanatos, nu am nicio boala, dar ma afecteaza foarte mult situatia. Eu am vorbit cu domnul Marian Iuhasz, cu el voi vorbi si despre eventuala plecare. El mi-a spus ca nu vrea sa iasa in fata. Suporterii ma sustin, nu m-a injurat nimeni", a spus Gigi Multescu, la DigiSport.