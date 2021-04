E fara precedent! Ultrasii lui Dinamo au adus un balon urias la meciul cu Clinceni! Ce a urmat dupa startul jocului

Dinamovistii au facut-o si pe asta!

La jocul cu Chindia din ultima etapa a sezonului regulat au adus un balon cu aer cald pe stadion! Fanii au vrut sa transmita un mesaj simbolic atat catre jucatori, cat si catre fanii care au urmarit meciul la TV.

"Dinamo, tinuta in viata de flacara ce arde continuu in inimile zecilor de mii de 'caini' care se implica, ridicarea din cenusa si invierea acestui club prin suporteri, prezenta alaturi de jucatori pe orice cale si apelul nostru pentru redeschiderea stadioanelor", au fost tintele fanilor din DDB, anuntate pe pagina Peluzei Catalin Hildan.

Sustinatorii-actionari ai lui Dinamo au avut parte de suportul financiar al Machine Man Challenge pentru aceasta actiune, precum si pe al LPF, SMURD, CS Dinamo sau pe al Autoritatii Aeronautice Civile.

Jucatorii nu s-au ridicat la nivelul momentului. In minutul 17, chiar in clipa in care a fost aratat bannerul prin care suporterii cereau redeschiderea stadioanelor, dar si construirea unuia nou pentru Dinamo printr-un joc de cuvinte inspirat, jucatorii lui Multescu luau golul 3 in fata Clinceniului, direct din corner, de la Moulin.





