Bratu e favorit, Rednic se teme de dezastru! Ce optiuni are Dinamo dupa ce Multescu a anuntat ca vrea sa plece

"Simt ca nu mai pot sa ajut. Ma simt inutil! Ma pun la dispozitia conducerii". Imediat dupa infrangerea cu Clinceni din ultima etapa a sezonului regulat, Multescu a anuntat ca e gata sa plece de la Dinamo.

DDB cauta inca din aceasta seara optiuni pentru banca echipei. Principalul favorit: Florin Bratu. Liber si deschis la discutii, Bratu ar fi refuzat o prima propunere, scrie Gazeta Sporturilor. Tratativele nu sunt inca inchise, anunta sursele www.sport.ro.

Rednic e in sfarsit liber dupa ce a plecat de la Viitorul si revenirea dorita de ambele parti parea ca se poate produce in sfarsit. Antrenorul care a implinit vineri 59 de ani e insa descurajat de situatia echipei si ar inclina sa astepte macar pana in vara inainte sa revina pe postul parasit ultima data acum aproape doi ani.

Tot o varianta la indemana e Liviu Ciobotariu, si el somer in prezent dupa ce a plecat de la Sibiu.

