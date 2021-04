Florin Bratu, prima reactie dupa zvonurile intoarcerii la Dinamo! "Sa vedem ce este cel mai bine pentru Dinamo"

Dinamo a pierdut si ultima partida a sezonului regulat, scor 1-3, cu Academica Clinceni.

Dupa meci, antrenorul Gigi Multescu a fost foarte afectat si a anuntat ca se gandeste foarte serios sa renunte la banca tehnica a "cainilor". Printre variantele pe care dinamovistii le au pentru a-l inlocui, se numara Florin Bratu, care a vorbit despre posibilitatea revenirii in Stefan cel Mare.

"Nu am fost sunat de nimeni de la Dinamo in ultima vreme. Daca se va intampla, am sa discut cu cei din club sa vedem ce este cel mai bine pentru Dinamo. Va spun punctul meu de vedere pentru ca m-ati sunat sa ma intrebati.

Cand am fost sunat de Dinamo inainte sa fie numit nea Gigi, am recunoscut acest lucru. Dar acum chiar nu e cazul. Daca voi fi sunat, am sa discut cu oamenii de la Dinamo, sa vedem ce este cel mai bine pentru Dinamo", a spus Florin Bratu, conform Prosport.

Situatia critica in care se afla "cainii" este data si de aceasta incertitudine care planeaza in jurul echipei, pe langa problemele financiare, mai sunt si cele de natura extrasportiva.

Ricardo Grigore, fotbalist crescut in curtea lui Dinamo, a petrecut cu lautari cu doar cateva zile inainte de partida contra celor de la Clinceni, iar asta a adus un val de critici de la suporteri, care s-au "chinuit" in ultima luna sa stranga peste un milion de euro pentru a achita salarii si datorii urgente ale clubului.