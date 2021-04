"Nu moare nimeni daca retrogradeaza Dinamo!" Declaratii dure ale unui fost antrenor din Stefan cel Mare! Ce spune despre Gigi Multescu

Dinamo se afla pe locul 14 in clasamentul Ligii 1 inainte de startul playout-ului.

Pentru dinamovisti urmeaza duelul cu Astra, din turul semifinalelor Cupei Romaniei. Inaintea acestei partide, antrenorul giurgiuvenilor a vorbit despre situatia in care se afla echipa din Stefan cel Mare.

Eugen Neagoe a spus ca, din punctul sau de vedere, Gigi Multescu este antrenorul potrivit pentru "caini" in playout.

Tehnicianul trecut si pe la Dinamo a spus ca nu va fi nicio tragedie daca echipa va retrograda, oferind mai multe exemple ale unor echipe de traditie din Europa care au reusit sa isi revina dupa ce au trecut prin probleme importante.

"Din punctul meu de vedere, este un antrenor care are tot respectul meu, un om valoros, e in masura sa continue si este capabil sa-si atinga obiectivele propuse impreuna cu cei ce conduc timpul. Are experienta mare, conteaza, poate sa ajute clubul Dinamo.

Nu mai are importanta cum am fost eu tratat. Au trecut aproape doi ani, nu ma mai intereseaza, am alt drum. Nu-mi irosesc energiile cu rautati. Nu le doresc raul 'cainilor', asta a fost, viata merge inainte, viata nu sta intr-un om, sa fie sanatosi si sa-si rezolve problemele. Nu am resentimente, nu ma intereseaza ce se intampla.

Nu mi-ar parea bine, nu mi-ar parea rau sa retrogradeze! A retrogradat Universitatea Craiova, a fost dezafiliata, asa au fost hotararile luate, s-a mers mai departe. Anul viitor, ar putea fi doua echipe, chiar puternice, in prima liga. Vezi? Se intampla. A retrogradat Juventus Torino! A retrogradat Napoli...

Acum ce sa facem? Mitinguri ca sa nu retrogradeze o echipa? Am jucat la Ferencvaros Budapesta, cea mai puternica echipa din Ungaria, a fost retrogradata, doi ani fara drept de promovare, iar acum e o forta, cu buget de 30 de milioane de euro si cu antrenor de un milion de euro salariu pe un an.

Nu moare nimeni! Nu este o tragedie ca retrogradeaza o echipa. Eu nu vreau sa cada Dinamo, eu imi doresc sa castig playout-ul si sa ajungem, primul pas, in finala Cupei. Nu ma intereseaza cine merge in Liga 2, nu o sa ma bucur, nu o sa fiu trist, nu am de ce", a declarat Eugen Neagoe, potrivit GSP.

Meciul dintre Astra si Dinamo, din semifinalele Cupei Romaniei, este programat marti, de la ora 19:00, si va fi transmis LIVE pe www.sport.ro.