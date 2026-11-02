OUT de la FCSB! Gigi Becali renunță la trei jucători

Înfrângerea din Cupa României cu Gloria Bistrița (1-0), l-a determinat pe Gigi Becali să ia primele măsuri, iar DigiSport scrie că patronul FCSB a stabilit numele fotbaliștilor la care echipa va renunța în următoarea perioadă de mercato.

Cei trei jucători vizați sunt Ronny Labonne (29 de ani), Eddy Gnahore (32 de ani) și Dennis Politic (26 de ani). Aceștia au primit șanse de joc în actualul sezon, însă nu au reușit să-l convingă pe patron prin evoluțiile lor, fiind criticați și după partida de la Bistrița.