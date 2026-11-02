OUT de la FCSB! Gigi Becali renunță la trei jucători

OUT de la FCSB! Gigi Becali renunță la trei jucători Fotbal intern
SPORT.RO
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Conducerea clubului FCSB pregătește primele plecări. Trei jucători urmează să fie scoși de pe lista LPF pentru a elibera locuri în vederea viitoarelor transferuri.

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Din articol

Înfrângerea din Cupa României cu Gloria Bistrița (1-0), l-a determinat pe Gigi Becali să ia primele măsuri, iar DigiSport scrie că patronul FCSB a stabilit numele fotbaliștilor la care echipa va renunța în următoarea perioadă de mercato.

Cei trei jucători vizați sunt Ronny Labonne (29 de ani), Eddy Gnahore (32 de ani) și Dennis Politic (26 de ani). Aceștia au primit șanse de joc în actualul sezon, însă nu au reușit să-l convingă pe patron prin evoluțiile lor, fiind criticați și după partida de la Bistrița.

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Ofri Arad, în Gloria Bistrița - FCSB / Foto Sport Pictures
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Situația contractelor scadente și clasamentul din Superliga

Excluderea celor trei de pe lista oficială pentru campionat este necesară pentru înregistrarea jucătorilor care vor fi transferați în iarnă. În toamna acestui an, în luna septembrie, clubul bucureștean i-a mai adus în lot pe Denis Drăguș, Karlo Muhar, Meriton Korenica și Denis Colibășanu, în timp ce Octavian Popescu a fost cedat sub formă de împrumut la Levadiakos.

Un alt loc în lot va fi eliberat de atacantul Arnold Garita, al cărui împrumut din China ajunge la final în luna decembrie. În aceeași lună expiră și angajamentul fundașului stânga muntenegrean Risto Radunovic, în privința căruia conducerea urmează să ia o decizie.

FCSB ocupă locul șase în campionat, cu 21 de puncte, și va juca astăzi, 2 noiembrie, de la ora 20:30, pe terenul celor de la U Cluj.

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